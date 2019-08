A telekocsi olcsóbb még a buszozásnál is

Már nemcsak a fővárosba indulnak telekocsik, hanem Pécsváradról, Szentlőrincről, Mohácsról, Szigetvárról is a megyeszékhelyre, sőt Pécsen belül is.

Egyre többen telekocsiznak Pécs és Budapest között. Ez nem meglepő, hiszen a lassan már két éve tartó vágányzár miatt az IC-vonatok menetideje négy óra fölé emelkedett.

– A vágányzár óta több mint 20 százalékos növekedést tapasztalhattunk, és ez azóta is tart, ugyanis az utasok időt, illetve az átszállási kényelmetlenséget szeretnék megspórolni – mondta lapunknak Prácser Attila, az Oszkár Telekocsi sajtófelelőse, és egyben a cég társalapítója. – A visszajelzések szerint az oszkáros sofőrökben egyre jobban megbíznak az utasok. Egy francia kutatás rámutatott, hogy amennyiben egy autós utasokat visz, ráadásul idegeneket, a sofőr jobban odafigyel a biztonságos vezetésre – tette hozzá.

Aki többször jár a pécsi Centrum parkolónál, annak feltűnhet, hogy sokan állnak ott bőröndökkel: olyan érzése támadhat az embernek, mintha egy váróterembe csöppenne bele. Nem meglepő, hiszen innen indulnak a fővárosba tartó telekocsik. Míg korábban leginkább a fiatalok választották ezt az utazási formát, napjainkban már a családok, a középkorosztály és a nyugdíjasok is e mellett döntenek. Az Oszkár honlapját böngészve feltűnt, hogy nemcsak a fővárosba, hanem már Szentlőrincről, Pécsváradról, Mohácsról, Szigetvárról is indulnak telekocsik Pécsre, minden esetben jóval olcsóbban, mint amibe a tömegközlekedés kerül. Olyant is találtunk, aki 200 forintért hirdette magát, hogy Pécs külvárosából a belvárosba vinne utasokat.

– Egyre többen használják az Oszkárt, ennek köszönhetően egyre több az autós és az utas, így nagyobb valószínűséggel találnak egymásra. Talán ennek köszönhető, hogy a kisebb városokból is indulnak telekocsik a megyeszékhelyekre – mondta Prácser Attila.