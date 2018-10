A télen kezdenék az új komlói vásárcsarnok építését

Több parkolóval és árusítóhellyel várják majd a vásárlókat a félmilliárdos átépítést követően.

Mint ismeretes, félmilliárd forint uniós forrást nyert az önkormányzat sikeres pályázatával a vásárcsarnok és az azt körülölelő piactér rehabilitációjára.

A Berek utcai épületben egy-egy forgalmasabb piacnapon ezrek fordulnak meg, de a környezet és a körülmények jelenleg egyáltalán nem mondhatók ideálisnak – a fejlesztés eredményeként a csarnok környékén egy, a mostaninál nagyobb parkoló épül, az árusítóhelyek száma is bővül, jobb körülményeket teremtve kereskedőknek, vásárlóknak egyaránt. Az épület északi oldalán új főbejáratot nyitnak, így áttekinthetőbb és könnyebben bejárható lesz a belső tér. A teljes felújítás és energetikai korszerűsítés részeként kicserélik a korszerűtlen belsőgépészeti és villamossági elemeket, külső hőszigetelést és új nyílászárókat építenek be. A megújult csarnok akadálymentesített is lesz.

A beruházás jelenleg az ajánlattételi szakasznál tart – a kivitelezőkről döntés november végére várható

– tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere. Az építkezés a tervek szerint decemberben-januárban indulhat. A piac az átmeneti időszakban, az építkezés idejére, a szomszédos területen üzemel majd – az érintett kereskedőknek lesz idejük a felkészülésre, a megállapodás szerint a költözés előtt harminc nappal tájékoztatják őket az ideiglenes helyre való település időpontjáról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A felújítás befejezési határideje eredetileg 2019. július 31-e lett volna, ám a város kezdeményezte ennek 2019. december 31-re való módosítását, tekintettel arra, hogy az előkészítő szakasz a vártnál tovább húzódik.

Nem kell utazni

Szászváron is épül új piac – kialakítására csaknem 77 millió forintot nyert az önkormányzat. A kivitelezés kezdetét kora tavaszra tervezik. A szabadtéri árusítóhelyek mellett egy 200 négyzetméteres fedett eladóteret is kialakítanak, piacfelügyelői iroda, kiszolgálóhelyiségek, parkolók és biciklitárolók is helyet kapnak. A beruházás jövő nyárra elkészül, utána a szászvári és a környékbeli árusoknak nem kell Pécsre utazniuk portékáikkal – azokat helyben is értékesíteni tudják.