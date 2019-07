A települések külön is igényelhetik a szúnyoggyérítést

– Sajnos a tapasztalataim azt mutatják, hogy még nem sikerült maradéktalanul kiirtani a szúnyogokat – írta egyik olvasónk a DN SMS-rovatában. – Sötétedéskor kinti programot szervezni így igencsak kockázatos.

Több olvasónk is panaszkodott arra, hogy nem igazán érzik a szúnyogirtás eredményességét, és a vérszívók megkeserítik a szabadtéri programokat. Pedig az országos szúnyoggyérítési program már április vége óta tart, és azóta is folyamatosan irtják a szúnyogokat.

– A szúnyoggyérítés koordinálása a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozik – tudtuk meg Sárkány Sándortól, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. – Vannak területek, amelyeket kérelem nélkül beterveznek a programba. Ilyenek például a vízparti települések, ahol nagyobb szúnyog­invázióra lehet számítani.

A szóvivő azt is hozzátette, hogy azok a települések, akiknél a katasztrófavédelem nem tervez szúnyoggyérítést, a megyei igazgatóságokon keresztül kérhetik az irtást. A megyei igazgatóságoknak ebben az esetben annyi feladata van, hogy a beérkező igényeket felvezetik egy központi nyilvántartásba, amit aztán elbírálnak – tehát nem a megyei igazgatóságok döntenek arról, hol lesz szúnyogirtás. Ha az eredmény pozitív, a katasztrófavédelem betervezi a szúnyogirtást az adott településen.

A szúnyoggyérítés sikeréhez egyébként magunk is hozzájárulhatunk, amennyiben eső után a kertekben lévő edényben, lavórban, vödörben és kaspóban összegyűlt vizet kiöntjük, vagy ha szükségünk van rá, lefedjük. Mivel a szúnyogok a sűrű növényzetben bújnak meg nappal, ha rendszeresen lenyírjuk a füvet otthon, kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni a ház körül.

Folyamatosan mérik a szúnyogállományt

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet, hogy számos olyan területen vált szükségessé a védekezés, ahol a megelőző években nem okozott gondot a szúnyogok száma. Ha egy település önkormányzata úgy érzi, szükség lenne a gyérítésre, de nem kerültek be a tervbe, esetleg már volt permetezés, de ezen felül további beavatkozást is szükségesnek tartanak, külön is kérhetik az irtást a katasztrófavédelemtől a saját költségvetésük terhére.

A Biokom Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint Pécsen a társaság szakemberei folyamatosan monitorozzák a csípőszúnyog állományt speciális szúnyogcsapdákkal a város tíz különböző pontján, az eredményeket pedig folyamatosan értékelik. Amennyiben a szúnyogok száma elér egy bizonyos határt, a Biokom felveszi a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel. Ha ők valamilyen oknál fogva nem tudják elvégezni a gyérítést, a Biokom szakemberei egy alvállalkozót bíznak meg a feladattal. Ezen a nyáron erre eddig egy alkalommal volt példa.