A téli időszak slágere a méz

A karácsony szinte elképzelhetetlen méz nélkül, szívesen választunk ilyenkor olyan süteményt, teát, kozmetikumot, mely az aranyló édesség hozzáadásával készül. S hogy a sok fajta közül milyet vegyünk? Ezt is megkérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Az ünnepi időszakban megnövekszik a mézfogyasztás. Ajándékba is szívesen adunk szeretteinknek hazai termelőtől származó mézet, és sütéshez is előszeretettel használjuk az édességet. May Gábor, az OMME baranyai szaktanácsadója elmondta, mézeskalács készítéshez a vegyes virágmézet ajánlja, míg a legismertebb hazai mézfajtának, az akácméznek köhögéscsillapító hatása van. A repceméz vérszegénység és gyomorsav-túltengés ellen jó.

– A téli időszakban a legkedveltebb fajta a hársméz, mely a legjobb teába rakva. Torokgyulladásra is kiváló, a hárs virágának enyhe lázcsillapító hatása is van – mondta May Gábor.

A szaktanácsadó arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenki a saját termelőjétől vásároljon mézet. Keressék az OMME zárszalaggal ellátott mézeket, melyeket az egyesület folyamatosan ellenőriz.

Sajnos gyenge volt az idei mézszezon, ám a méhészek bizakodóak, már a következő időszakra készülnek.

– A méhészek a téli időszakban elméleti oktatásokon vesznek részt. Másrészt megkezdődtek azok a műhelymunkák, amik előkészítik a következő termelési évet. Ilyen például a keretek előkészítése. A héten tíz fok feletti hőmérséklet is lehet, így úgynevezett zárókezeléssel védekezünk az atka ellen – fogalmazott a szakértő. – A kaptárakat takarással óvjuk az időjárás viszontagságaitól, s madárhálót is felhelyezünk.

Ismét a legjobbak közé választották

A tizenkettedik Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivált tartották a közelmúltban, melyen a Baranya megye méze címet 2019-ben elnyert komlói Schneider Attila is részt vett. A Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület által szervezett, három napos rendezvény számos – a méz jótékony hatásait bemutató – programmal szolgálta a kikapcsolódást. Az országos versenyen – melyen közel 160 jelentkező vett részt – kihirdették az Év kiváló magyar méze verseny győzteseit. A zsűri hat kategóriában, akác-, repce- és vegyes virágmézek, valamint fajta-, különleges és egyéb mézek versenyében hirdetett győztest. A fajtamézek között a hárs kategóriában a baranyai méhész méze lett a legjobb.

Karácsonyi rögtön puha mézeskalács

Nagy sláger decemberben a mézeskalács, az édes süteményt sokan sokféleképpen készítik el. Ha rögtön puha mézeskalácsot szeretnénk 1 kg lisztet keverjünk össze 30 dkg porcukorral, 3 teáskanál szódabikarbónával és egy tasak mézeskalács fűszerkeverékkel. Ezekhez jöhet 3 tojás, 250 ml méz és 30 dkg picit megolvasztott margarin. Addig gyúrjuk, míg egynemű, illatos, rugalmas tésztát nem kapunk. Ezt három részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk fél cm-es vastagságúra. Kiszaggatjuk, tepsibe tesszük és 180 fokon megsütjük. Fontos, hogy 10 percnél ne süssük tovább. A mázhoz 2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel, majd 30 dkg porcukrot apránként hozzádolgozunk, és keményedésig keverjük.