A téli rezsicsökkentés még jövő hétfőig kérhető

Jövő hétfőig igényelhetik a téli rezsicsökkentést azok a fával, szénnel fűtő háztartásokban élők, akik eddig nem részesültek az egyszeri támogatásban. Érdemes iparkodni.

Mindössze pár napjuk maradt a kiépített gáz- vagy távhőhálózattal rendelkező településeken fával, szénnel, propán-bután gázzal, fűtőolajjal, brikettel fűtő háztartásokban élőknek, hogy a téli rezsicsökkentés iránti igényüket benyújtsák. A kérelmeket a helyi önkormányzatoknál lehet leadni, a határidő október 15-e, azaz a jövő hétfő – ennek elmulasztása jogvesztő. A kizárólag elektromos fűtéssel rendelkező háztartások nem jogosultak a támogatásra.

Mint arról beszámoltunk, Mohácson is szép számmal futottak be a kérelmek az elmúlt hetekben, Komlón is több mint ezren adták már le igényüket. Pécsett eddig 1226 fő nyújtotta be az igényét. A tapasztalatok alapján az igénylők 70-80%-ban fatüzelésre kérik a rezsicsökkentést. A további igénylői létszám nagyságrendjét egyelőre nem lehet megbecsülni.

Fontos tudni, hogy támogatást csak az kaphat, aki eddig még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz.

A Belügyminisztérium a kérelmeket 2018. október 31-ig összegzi – a háztartásonként 12 ezer forint értékű tüzelőanyagról az önkormányzatok gondoskodnak majd, és azt a téli fűtési szezonban vehetik majd át az arra jogosultak.

Február közepéig osztják ki a tüzelőt

A rezsicsökkentésre vonatkozóan korábban két kormánydöntés született – az első a szociális tűzifa program kiegészítéséről szólt – Baranya 251 önkormányzata részesült támogatásban. 250 település 86.128.860 forintot kapott tűzifa vásárlására, míg egy önkormányzat 41.275 forintért vehet barnakőszenet. Áprilisban döntöttek a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről a gázhálózattal nem rendelkező településekre – Baranya 106 önkormányzata 126.348.000 forintot kapott, ami lakott ingatlanonként 12.000 forint készpénzt jelent. A tüzelő vásárlására támogatást kapott önkormányzatok a tűzifát, szenet 2019. február 15-éig oszthatják ki a rászorulók részére.