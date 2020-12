A termelők idén is árusítani fogják a fenyőket a szokásos helyeken

Kivágták már az első karácsonyfákat Zala megyében, és szállítják is az árusítóhelyek felé szerte az országban. Nem kell tehát már sokat várni, hogy megyénkben is megjelenjenek az árusok, ők ugyanis készülődnek, igaz, a vírushelyzet miatt kicsit máshogy, mint eddig.

A karácsonyfák többsége Zala és Somogy megyéből érkezik nemcsak Baranyába, hanem szerte az országba, sőt, még külföldre is szállítanak a magyar fenyőkből. Az első örökzöldeket ezeken a területeken a napokban már elkezdték kivágni, vagyis nem kell sokat várni, hogy nálunk is megjelenjenek az árusok. Ők ugyanis készülnek a szezonra a vírushelyzetben is, igaz, a helyzetük nehezebb, mint a korábbi években. Vannak, akik bíznak a nagyobb forgalomban, mások kevesebb vevővel számolnak – erről számolt be lapunknak egy Somogy megyei termelő is.

Fehér Csaba már évek óta árul Pécsen fenyőfát a karácsony előtti időszakban, és megkeresésünkre elmondta, hogy ez idén is biztosan így lesz. Ahogy mesélte, a legtöbb árus ugyanúgy megjelenik majd a megszokott helyeken, de vannak azért olyan – főként idősebb – termelők, akik óvatosabbak, kevesebb fát visznek a piacra, vagy egyáltalán ki sem mennek. Mások éppen ellenkezőleg, merészebbek lettek ebben az évben, és több fenyővel készülnek. A helyzetet ugyanis árnyalja az, hogy akik eddig a karácsony környékén nyaralni mentek akár belföldre, akár külföldre, most otthon töltik az ünnepet, emiatt pedig nagyobb lehet a kereslet. Ahogy a termelő összefoglalta, az biztos, hogy bőven válogathatunk idén is a karácsonyfák között, de mérethiány előfordulhat, ezért érdemes lesz időben felkeresni az árusítóhelyeket.

A termelők tehát még nem jelentek meg, de december közepétől a megyeszékhelyen a megszokott területeken – többek között a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Nagy Lajos király útja kereszteződésénél, a Domus parkolóban, a Pálosoknál, illetve a nagyobb áruházak parkolóiban – minden bizonnyal kereshetjük már a fenyőfákat.