A természeti értékekre is figyelni kell kirándulás közben

Tavaszi Nagytakarítás címmel indított kampányt az Aktív Magyarország, amelynek célja, hogy ha a természetben járunk, vigyünk magunkkal egy zacskót, és tisztítsuk meg az erdőt azoktól a dolgoktól, amelyek nem odavalók. A kezdeményezéshez a Mecsekerdő Zrt. is csatlakozott.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára ismét a vakcinák ellen kampányolt

A jó idő sok embert kicsalogat a természetbe. Az ébredező erdő látványa csodálatos, az összképet azonban nagyon leronthatják az eldobált üdítősdobozok, zsebkendők, gyümölcshéjak – sajnos ezekből is sok van. Az Aktív Magyarország éppen ezért Tavaszi Nagytakarítás címmel hirdetett meg egy figyelemfelhívó kampányt, amelyhez a Mecsekerdő Zrt. is csatlakozott.

A kezdeményezés célja egyrészt az, hogy a természetjárás során minél többen vigyenek magukkal zacskót, amiben össze tudják gyűjteni az útközben talált szemetet. A Mecsekerdő a kirándulóktól azt kéri, hogy idén a járványhelyzetre tekintettel ne csapatosan, hanem az egy háztartásban élőkkel együtt tisztítsák meg erdeinket az oda nem illő dolgoktól. A legjobb persze az lenne, ha a túrázók egyáltalán nem szemetelnének, hanem a keletkezett hulladékot hazavinnék magukkal, és ott dobnák ki a kukába – a kampány erre is próbálja felhívni a figyelmet.

Mivel egyre több a kiránduló, ezért különösen fontos betartani az egészségügyi szabályokat – ezt hangsúlyozza közleményében az Agrárminisztérium is. Ez azt jelenti, hogy csak az egy háztartásban élők kirándulhatnak együtt, és a szabad levegőn is tartani kell egymástól a másfél méteres távolságot. Az állami erdőgazdaságok azt javasolják, hogy aki csak teheti, a kevésbé ismert kirándulóhelyeket keresse. A Mecsek­erdő például pár éve felújította a működési területén található vallási vonatkozású erdei emlékhelyeket, melyek többsége kevésbé frekventált helyen található. Érdemes tehát most ezeket a rejtett zugokat meglátogatni, és felfedezni a hozzájuk kapcsolódó történeteket és titkokat.

Az Agrárminisztérium azt is kiemelte, a túra során fontos, hogy saját magunk mellett a természeti értékekre is vigyázzunk. Azon túl, hogy nem szemetelünk, ne tépjük le a tavasz hírnökeit, például a kökörcsineket vagy héricseket, hiszen azok védetettek. A száraz időszakban különösen fontos, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújtsunk tüzet, amit távozáskor teljes biztonsággal oltsunk is el. Az erdészeti utak gépjárművel általában nem használhatók, és a parkolási rendet is fontos betartani. Aki például az erdei utakat lezáró sorompók elé parkol, jelentősen veszélyezteti az esetleges baleseteknél a mentést vagy az erdőtüzek oltását.