A tornaóra helyett akadálypályává is átalakulhat a lakás

Mozogni minden nap kell, sőt a friss levegőn lenni is fontos, a jelenlegi járványhelyzetben azonban mindkettő nehézkes. A napi tornaóra azonban a következő hetekben sem maradhat el, megkérdeztük a testnevelő tanárokat, hogy zajlik a tesióra a távoktatásos rendszerben.

A családi házban élők vannak jobb helyzetben, hiszen a gyerkőcök játszhatnak, mozoghatnak a szabadban, mindenféle kockázat nélkül. A „maradj otthon” ajánlás azonban egyre nehézkesebb a társasházban élőknek, főleg azoknál, ahol kisgyermek is van, nekik ugyanis óriási mozgásigényük van, és még nem feltétlenül tudnak bekapcsolódni egy online tornaórába.

– Az interneten találtam pár jónak tűnő tornavideót, tornázz plüssökkel címmel.

Kipróbáljuk, de valami más is kell, mert a gyerekek az oviban ahhoz szoktak hozzá, hogy délelőtt és délután is legalább egy órát az udvaron töltenek, fogócskáznak, bújócskáznak. Ezt egy 35-40 perces tornavideó nem helyettesíti, hosszú távon biztosan nem – véli olvasónk.

Az iskolások mostani távtornaórájáról Müller Dzsenifer, a siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola testnevelő tanára elmondta, ő egy hétre ad különböző szintű feladatokat, melyek 1, 2, illetve 3 pontot érnek. A diákoknak hetente minimum 10 pontot kell a feladatok elvégzésével elérniük.

– Olyan játékos mozgásgyakorlatokból válogathatnak, amely szórakoztatja is őket. Például a lakás minden sarkánál guggolásból kell ugraniuk egyet, minden szék mellett le kell guggolniuk, karokat a fej fölé emelve hanyatt fekvésből gurulva a szoba egyik végéből a másikba kell eljuttatni 5-10 tárgyat, majd vissza – mondta.

A tanárnő emellett szorgalmi feladatot is adott az ötödik, illetve hatodik osztályos diákoknak, egy Exatlon-pályát építhetnek otthon maguknak. A gyerekeket nagyon érdekli ez a televíziós műsor, így nem meglepő, hogy sokan már másnap küldték is a képet, vagy a videót a tanárnőnek az akadálypályáról. A kertes házban élők persze szerencsésebb helyzetben vannak, de a lakásban is megoldható a feladat egy-két könnyebb bútor, illetve párnák megfelelő elhelyezésével.

Online edzéseken vehetünk részt

A nagyobb gyerekek, illetve a rendszeresen sportoló felnőttek szívesen veszik igénybe az online edzésórákat, melyekre nagyon gyorsan áttértek a helyi fitnesztermek is az elmúlt héten. Emellett persze rengeteg videót lehet találni az interneten, melyek a különböző testrészeket mozgatják meg, emellett a jógától a spinningen át akár kardio-edzést is igénybe vehetünk anélkül, hogy ki kelljen mozdulnunk a lakásból. Akinek ennél több mozgásra van szüksége, az lehetőleg egyedül fusson, mozogjon a szabadban, hiszen nagyon fontos, hogy a másokkal való érintkezést, a közösségben tartózkodást kerüljük az előttünk álló hetekben.

Aki pedig úgy érzi, eddig nem mozgott, sportolt eleget, most tehet ellene, hiszen a rendszeres testmozgás és az egészség szoros összefüggése már évezredek óta ismert. A megelőzésen túl az edzésre fordított idő és energia – életminőségünk javulásával – már rövidtávon is megtérül.