A további fejlődési lehetőségről tárgyaltak

Dunai Péter, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke tett látogatást a napokban Hidason, amely során Berg Csaba polgármesterrel átbeszélték a Magyar falu program adta lehetőségeket.

A pályázatokon eddig is jól szerepelt Hidas. Ahogy lapunk korábban is megírta, az orvosi rendelő felújítása már elkezdődött, a munkálatok során többek között kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést, és napelemes rendszert helyeznek el az épületen. A művelődési házat és a ravatalozót is sikerül felújítani, emellett beadtak pályázatot a szolgálati lakás helyreállítására, valamint út- és járdafelújításra is, ezekben az esetekben azonban tartaléklistára kerültek. A Magyar falu program kínálta lehetőségeket a jövőben is szeretnék kihasználni, ezért várják az új pályázati kiírásokat.

A polgármester hozzátette, a találkozó fő célja az volt, megbeszéljék, hogyan tud a megyei önkormányzat hatékonyan segíteni a községnek a továbbiakban. A mostani tárgyalás csak az első állomás volt, hiszen hamarosan Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke is ellátogat a településre.