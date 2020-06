A trianoni diktátumra emlékeztet a kettős kereszt egy pécsi magántelken

A békediktátum aláírásának centenáriumi évében újabb trianoni emlékhellyel gazdagodott Pécs. A fából faragott, motívumokkal díszített alkotás Ömböli Zoltán keze munkáját dicséri. A bukovinai székely ősökkel rendelkező művész és a felvidéki kitelepítettektől származó telektulajdonosok fontosnak tartják a magyarság hagyományainak ápolását – írja a Pécsi Újság.hu.

Egy magánterületen, Pámer László tanár és szintén pedagógus felesége, Pámer Ida istenkúti udvarában avatják fel szűk körben csütörtökön, az igazságtalan trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján Ömböli Zoltán alkotását. A fából faragott, nagyjából három méter magas kettős kereszt a címerünkből is ismert hármas halmon áll, alján pedig az egykori Nagy-Magyarország rajzolódik ki. A mű a napokban került a helyére.

A Hidason élő művész származása miatt is érzékeny az anyaország határain túl élő magyarok sorsa iránt, szülei ugyanis bukovinai székelyek. Mint azt munkatársunknak elmondta, a faragott kettős kereszttel a történelmünkre szeretne emlékeztetni, illetve az összetartozásunkat is szimbolizálja. Pámer Lászlót és nejét szintén családi szálak fűzik az elszakított területekhez, mindkettejük őseit a Felvidékről telepítették ki. Ez indította őket arra, hogy a telkükön kapjon helyet az alkotás.

Ömböli Zoltán munkáival több helyen is találkozhatunk nemcsak Baranya megyében, hanem azon túl is. Székely kapui díszítik Hidast, Bátaapátit, Kakasdot és Budapestet is. Emellett kopjafája található például a vajdasági Zentagunarason, Kismányok pedig a művész haranglábával büszkélkedhet.

A trianoni katasztrófa századik évfordulója alkalmából több megemlékezést is tart a nemzeti oldal Pécsett. Szerda délután fél öttől ökumenikus istentisztelet lesz a vasasi templom kertjében található emlékműnél, ahol a kulturális előadások mellett beszédet mond Hoppál Péter országgyűlési képviselő és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A rendezvényen elültetik a nemzeti összetartozás fáját.

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én, csütörtökön a Kálvária-dombon álló Trianon-keresztnél délelőtt tíz órakor kezdődik a Baranya Megyei Önkormányzat eseménye, amelyen Őri László elnök beszédét hallgathatják meg az érdeklődők.