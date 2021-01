A tüskésréti pályán róják most a köröket a pécsi sportolók

Jó időben megtelik Pécsen a tüskésréti szabadidőpark, fiatalok, idősek, családok és baráti társaságok érkeznek, hogy fussanak, sétáljanak, játszanak, vagy csak egyszerűen élvezzék a friss levegőt. Egyik olvasónk is megjegyezte, hogy nagy ott a tömeg, ami számára már-már zavaró.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A tüskésréti szabadidőpark már régóta népszerű a pécsiek körében, sokan járnak oda kikapcsolódni. A vírushelyzetben talán még kedveltebb lett, hiszen a város közelében élvezhetjük a friss levegőt, és ott a maszkviselés sem kötelező. Egyik sportszerető olvasónk is megjegyezte, nagy ott a tömeg. Ahogy írta, szerinte a nagy látogatottság a szép idő mellett az újévi fogadalmaknak is betudható, illetve annak, hogy a városban nem nagyon van más lehetőség a kulturált körülmények között való hobbi­sportolásra.

A helyzetet rontja, hogy az edzőtermek bezártak, így sokan választják most a futást, gyaloglást, kültéri fitneszparkot, a beltéren megszokott lehetőségek híján. Ezután megnéztük, mi a helyzet Tüskésréten. Hétköznap délelőtt mentünk, és még csak nem is volt kimondottan jó idő. Mindezek ellenére nagyon sokan voltak, a játszóteret elfoglalták a gyermekek, a futók egymást követték a pályán, és a fitneszparkban is többen erősítettek. Így tett a Czebe testvérpár is, akik régóta járnak már ide. Ahogy mesélték, Tüskésrét mindig népszerű volt, de a vírushelyzetben érezhetően többen járnak ki. Hétvégén teljesen megtelik a terület, de hétköznap is sok a látogató, csak akkor van nyugalom, amikor tényleg nagyon rossz az idő.

Ahogy olvasónk, úgy ők is felvetették, jó lenne Pécsen több ilyen szabadidőpark, úgy eloszlana a tömeg. A kérdést, hogy a városban terveznek-e hasonló létesítményt létrehozni, feltettük az önkormányzat sajtóosztályának. Válaszukban azt írták, hogy Ruzsa Csaba alpolgármester jelzése alapján több ilyen tervezés folyik már. Mivel kiemelt cél a pécsieknek kulturált sportolási lehetőséget biztosító létesítmények létrehozása, a 2021–27-es európai uniós ciklusban fókuszálni fognak az ilyen fejlesztéseket támogató forrásokra.