A tűz martaléka lett a házuk, s vagyonuk java

Kilencen laktak a leégett házban, most önkormányzati szükséglakásba költöztek. A tűzben nemcsak a házuk, az évek alatt összegyűjtött dolgaik is odavesztek.

Lakhatatlanná vált az az épület, ami múlt héten égett le Pécsen, a Malomvölgyi úton. Amint arról lapunk is beszámolt, a házban egy nagy család, hét felnőtt és két gyermek (egy egyéves kisfiú és egy 13 éves fiú) lakott. Mint az egyik ott lakótól, a 43 éves Tibortól megtudtuk, 2007-től költöztek a házba, amit saját erejükből felújították. A katasztrófa napján öccse tartózkodott otthon egyéves kisfiával. A kazánházba ment ki tűzifáért, amikor visszatért már minden égett. Megpróbálta a tüzet eloltani, de nem járt sikerrel. Közben értesítette a tűzoltókat, és a gyermekével kimenekült a lángoló épületből. A férfi a kezén sérült meg, míg a kisgyereket megfigyelésre kórházba szállítottak. A tűzoltók kiérkezésekkor az épület teljes terjedelmében égett, a tüzet végül négy sugárral eloltották. A ház lakhatatlanná vált, az ott lakó kilenc ember önkormányzati lakásba került.

– Romák vagyunk, büntetlen előéletűek, dolgozunk. Öcsém biztonsági őrként, én egy autókozmetikában. Mindent saját erőnkből újítottunk fel, vásároltuk. Most mindenünk odalett, amit az évek alatt összegyűjtöttünk – mondta lapunknak Tibor. – A tragédia után az önkormányzat egy szükséglakásban, a Lánc utcában biztosított szállást számukra.

Bajban ismerszik meg az ember. Ez a családnál is látszik, hiszen sokan összefogtak a megsegítésükre. A leégett házban lakó 13 éves fiú iskolájában gyűjtést rendeztek a diákok, tanárok, szülők, de sokan keresték meg a Mosolymanó Egyesület vezetőjét, Vörösné Deák Andreát, akik sok rászoruló, nélkülöző családon segítettek már. Most a egyesület gyűjtést szervez (lásd keretes írásunk), hogy a család visszaköltözhessen a régi házukba, hiszen mint Tibor is elmondta szeretnék a házat felújítani, de ehhez anyagi támogatásra, faanyagokra, deszkára, cserepekre van szükségük. Azt is közölte, hogy lakásbiztosításuk nem volt, mivel a ház gazdasági épületként volt nyilvántartva. Tegnap a Máltai Szeretetszolgálat adott át segélycsomagot a családnak.