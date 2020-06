A vadak már a városból járkálnak ki az erdőbe

Már a városból járnak ki a vadak az erdőbe – mondják azok a vadászok, akik megpróbálják elejét venni a vaddisznók okozta károknak. Úgy vélik, szélmalomharcot vívnak addig, amíg elhanyagolt, nem jól körbe kerített telkek vannak Pécs szélén.

A megyeszékhelyen lassan már megszokott látvány lehet az, hogy a vadak bejárnak a kertekbe elemózsiát keresni, feltúrni az ágyásokat, sőt, egyre mélyebbre merészkednek a városba. Néhány napja egy vaddisznókoca a süldőivel okozott riadalmat a Makár-hegyen, ahol néhány éve két, több mint kétszáz kilós állatot is kilőttek. Az itteni erdő sajátossága az, hogy mindössze néhány hektárnyi, mégis megtalálják benne az életterüket az állatok, pedig az erdő körbe van véve családi házakkal, telkekkel, a Mecsek pedig kilométerekre található.

A Hosszúcser Vadászegylet a Makártetőtől nem is olyan messze, Középdeindolban és Nagydeindolban egy-egy telken jelenleg is rendelkezik a belterületi vadászati engedéllyel. Grozdics Károly hivatásos fővadász lapunknak azt mondta, vélhetően ugyanazok az állatok lehetnek, ezek a környéken élnek. A vadászoknak pedig azért nem egyszerű a dolguk, mert az állatoknak senki nem mondja meg, hogy éppen merre járjanak, amikor vadásznának rájuk a belterületen, ezért egyáltalán nem biztos, hogy éppen az adott részen vannak.

Grozdics Károly azt is elmondta, hogy a lakosság részéről is fontos lenne egyfajta szemléletváltás, vagyis ha valaki az erdő szélén él, annak bizony el kellene viselnie, hogy betévedhetnek hozzá a vadak – főleg ha még megfelelő kerítést sem építenek, és vannak, akik még etetik is őket.

Szintén fontos lenne az elhagyott telkek – köztük az önkormányzati tulajdonban lévők – rendezése is, mert az állatok ezekben menedéket és táplálékot is találnak, és rajtuk keresztül jutnak egyre beljebb a lakott területekre, ahol azonban már elfogásuk vagy kilövésük rendkívül nehéz. Arról nem is beszélve, hogy egyesek szándékosan teszik tönkre, vagy rongálják meg a vadbefogóikat, miközben egyes vadak már a városból járnak ki az erdőbe, hiszen jobban tudnak boldogulni az emberek között.

A Hosszúcser egylet vadászterülete Pécstől északra fekszik és több mint 5500 hektáros. Tavaly közel 400 vaddisznót lőttek ki, idén pedig 600-at írtak elő számukra, ezt a nagyobb számot a sertéspestis terjedésének megakadályozása indokolja. A természetben nincs olyan csúcsragadozó, amely egyensúlyban tartaná a vadállományt, ezért is van szükség a gyérítésükre. Bóka Máté