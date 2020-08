A vadhúsból készült egészséges ételeket népszerűsítették

Gímszarvasborjúból készült az ízletes pörkölt, melyet szívesen kóstoltak meg a járókelők tegnap délelőtt a pécsi Kossuth téren. A sajtótájékoztatóval egybekötött promóció célja a vadhús fogyasztásának népszerűsítése volt.

Nagyszabású promócióval népszerűsítette a baranyaiak körében a vadhúsfogyasztást a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Szervezete. A Baranya Vadászkürt Együttes előadása nyitotta meg az eseményt, majd Agyaki Gábor, az OMVK megyei szervezetének elnöke, Horváth Zoltán kormánymegbízott, Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Rittlinger József, a NAK megyei elnöke osztotta meg gondolatait a látogatókkal.

Agyaki Gábor elmondta, hogy a szervezetek éves programnaptárában méltán szerepel a vadhús népszerűsítését célzó esemény, hiszen olyan ételekről van szó, melyek nagyon egészségesek, és bátran ajánlják a fogyasztásukat. Őri László hangsúlyozta, hogy a rendezvény egy példaértékű összefogás eredménye.

– Fontos, hogy tisztában legyünk az értékeinkkel. Megyénk vadban gazdag, a vadászatnak mindig is hagyománya volt itt. Ennek ellenére a vadhúsfogyasztási szokásaink ezt nem tükrözik

– mondta a megyei elnök. – Arra szeretnénk buzdítani mindenkit, vásárlásaik során válasszák tudatosan a helyi termékeket, így a vadhúsokat is. Őri László végezetül azt is elmondta, hogy a világjárvány kapcsán közel felére esett a vadhús ára, így most még kedvezőbb anyagi feltételek mellett kóstolhatja meg mindenki.

A kormánymegbízott rávilágított, hogy a Baranyában vadászók száma akár a háromezret is meghaladhatja, akik több mint 390 ezer hektáron gazdálkodnak, működtetik a sokszínű vadgazdálkodást.

– A koronavírus-válság a vadásztársadalmat is érintette. Egyrészt a külföldi vadászok nehezebben tudnak az országba jönni, továbbá a vadhús egyik legnagyobb felvevő piaca a HoReCa szektor – a vendéglátóipar egyik szegmense – is nehéz helyzetbe került – mondta Horváth Zoltán. – Ezért is fontos, hogy széles körben népszerűsítsük a helyi vadhús fogyasztását.