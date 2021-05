A vakcina jobb, mint a vírus

Az élet minden részletét, így a sportot is felbolygatta a koronavírus-járvány.

A PVSK NB I.-es férfikosárlabda-csapatának szezonnyitánya például egy hónapot csúszott, s még azt követően is sokáig éreztette hatását a betegség. Nem is meglepő, hogy a játékosok, amint lehetett, oltattak.

– Nem preferálom külön egyik vakcinát sem, mert szerintem mindegyik működik, és mindegyik jobb, mint a vírus. Én is megkaptam már, a kínaival oltottak be, és semmilyen mellékhatást nem tapasztaltam – árulta el Bíró Levente, a Panthers irányítója. – Nem is értem, engem hogyan került el a vírus, mert körülöttem mindenki volt fertőzött több hullámban is. Hozzátette, a sport csak egy része az életnek, de itt is csak az oltás lehet a megoldás, hogy ismét a megszokott kerékvágásban folyhasson minden.