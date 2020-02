A város gyöngyszeme lehet majd az orvosi kar

Jól halad a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új szárnyának építése. Az új épületet közelebbről is megnéztük, és megtudtuk azt is, hogy mik a pécsi orvoskarral kapcsolatos további fejlesztési elképzelések.

Az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Tanácstermében tartottak tegnap délelőtt sajtótájékoztatót, melyen a Modern Városok Program keretéből már épülő, és uniós támogatásból a közeljövőben megvalósuló fejlesztésekről is szó esett. Ezen kívül a campus 54 ezer négyzetméternyi területének jövőbeni teljes, komplex rekonstrukcióját is ismertették.

Tóth András MVP-projektmenedzser előadásában bemutatta az új elméleti és oktatási tömb építésének haladását, megnézhettük a látványterveket, majd később az új szárnyat kívülről és belülről is megtekinthettük. Mint megtudtuk, a létrejövő mintegy 12 ezer négyzetméteres szárnyban korszerű új terek lesznek, megújuló energiával látják majd el az intézmény egyes részeit, és biztosított lesz az akadálymentesítés is. Az épületbe négy intézet költözik, az Élettani, a Transzlációs Medicina, a Farmakológiai és Farmakoterápiai és a Népegészségtani Intézet. Megújul az épület teljes környezete, a 10 ezer négyzetméteres belső park növényzete frissül, korszerű burkolatrendszerrel és köztéri bútorokkal kiegészülve pihenőparkká alakul.

Mint azt dr. Nyitrai Miklós dékán elmondta, a kar hallgatói létszáma jelenleg megközelítőleg 3500 fő, kétharmaduk külföldi diák, az oktatói létszám pedig 800 fő körüli. Az egyetem és a kar vezetőségének célja az, hogy a következő három évben a hallgatói létszámmal arányosan 100-130 fővel bővüljön az oktatók száma. A létszámnövekedéssel, az oktatás formai és tartalmi fejlesztésével, valamint a nemzetközi kapcsolatok bővítésével párhuzamosan szükségessé vált a campus korszerűsítése, fejlesztése is.

A dékán elmondta, hogy a tervek szerint 2021 nyarára felépülhet a 3500-4000 négyzetméteres Fogorvostudományi tömb a Szigeti úti főépülettel szemben. Ugyanebből a pályázati forrásból valósulhat meg a Preklinikai Kutatóközpont és az Állatház is, továbbá sikerül bővíteni és fejleszteni a MediSkills-Lab Szimulációs Oktatási Központot is.

Nyitrai Miklós bemutatta a Campus 2.0 elnevezésű, komplex campus-rekonstrukció terveit is. Ennek része lesz a főépület, a Biokémiai és a Biofizikai Intézet épülete, a nővérszálló, a Gádoros épület (régi menza), a Honvéd utca 1. (jelenlegi Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet és Magatartástudományi Intézet), továbbá a Honvéd utca 3. (jelenlegi Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár, valamint Élettani Intézet egy része) fejlesztése is. Egyes épületeket felújítanak, míg másokat új funkciókkal töltenek majd meg a jövőben. A teljes campusfejlesztés 8-10 év múlva fejeződhet majd be.