A Városháza erkélyéről varázsolnak ünnepi hangulatot

A Dzsászti Énekstúdió pacsirtái a Pannon Zenebaráti Kör szervezésében varázsolnak ünnepi hangulatot a pécsi Városháza erkélyéről dalaikkal advent vasárnapjain. Idén utoljára december 23-án, vasárnap lehet őket hallani.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

A Dzsászti Énekstúdiót Radóczy Jusztina álmodta meg öt évvel ezelőtt. A tanítványok kicsit másképpen sajátíthatják el az énektechnikát, nem teljesen azt tanulják, amit a klasszikus énektanároktól szokás. Radóczy Jusztina saját, komplex énektechnikát alkalmaz, ami a jazz és a pop keveréke, de ugyanúgy a klasszikus gyökerekhez nyúlik vissza, illetve mindig van zenekari gyakorlat is. A tagok minden évben élő koncertet adnak zenekari kísérettel, ezenkívül szolfézs és zeneelmélet órán is részt vesznek hetente, hogy elméleti tudásuk is legyen.

A csapatban a korosztály vegyes, az alsó korhatár általában 15 év. Jelenleg 15-en vannak, de a tagok száma változó, mivel sok új és régebbi tanítvány is feltűnik. Jusztina véleménye szerint inkább a mutálás után érdemes az érdeklődőkkel foglalkozni, de az idősebb, énekszakmában is jártas korosztállyal is szívesen tevékenykedik. A csapat egyébként már nemzetközi és országos eredményeket is elért, rengeteg helyen koncerteztek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ebben az évben ünnepeltük az ötéves jubileumukat, aminek több momentuma is volt. Az egyik, hogy így karácsony felé egy saját CD-t készítettünk, ami azért is nagyon nagy öröm számunkra, mert már több rádió is választott belőle dalokat. De készítettünk imázsfilmeket és flashmobot is tartottunk – emlékezett vissza Radóczy Jusztina.

A Pannon Zenebaráti Kör már 2013 óta szervez erkélyzenés eseményeket, a Dzsászti Énekstúdió pedig 2015-től csatlakozott a kezdeményezéshez. Igyekeznek mindig valami újdonságot csempészni a fellépésekbe, hogy ne mindig a megszokott, hagyományos karácsonyi dalokat hallgassa a közönség. A hangulat ilyenkor csodálatos, az utolsó idei fellépést december 23-án, 17:30-tól hallhatják az érdeklődők a pécsi Városháza erkélyéről.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS