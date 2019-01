A városok egyedi kedvezményeket is bevezethetnek már

Miután a harkányi képviselő-testület december végén arról döntött, hogy a harkányiak számára ingyenessé teszi a parkolóbérlet kiváltását, tegnap rendkívüli testületi ülést hívott össze dr. Marenics János polgármester, hogy kezdeményezze, Siklóson is tegyék ingyenessé a parkolóbérleteket a helyiek számára.

Siklóson és Harkányban évek óta fizetős parkolási rendszer van, a siklósi városvezetés napirenden kívül már többször is tárgyalt ennek megszüntetéséről, de mindig arra jutottak, hogy elsősorban a közlekedési rend fenntartása miatt szükséges a fizetős parkolás.

Tegnap viszont valamelyest eleget tettek a helyiek kérésének, ugyanis arról határoztak, hogy díjmentesen válthatják meg a parkolóbérleteiket a siklósi lakosok ettől az évtől. A képviselő-testület tegnap rendkívüli testületi ülést tartott, amelyen a városatyák egyhangúan támogatták dr. Marenics János polgármester kezdeményezését, aki elmondta: Harkánnyal évekkel ezelőtt született egy megállapodás, mely szerint a két város igyekszik együtt gondolkodni, így követjük a példájukat.

A szomszédos városban ettől az évtől szintén díjmentesen válthatják ki parkolóbérleteiket a harkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosok. A két város megállapodása pedig arról szól, hogy az autósok a harkányi parkolóbérlettel Siklóson is helyi kedvezményekben részesülnek és fordítva is így van. A siklósiak eddig ötezer forintért válthattak éves parkolóbérletet, de azokat nem éri kár, akik már megvásárolták az éves bérletüket, ugyanis annak árát január 14. után visszakapják.

A kedvezmény egyébként Harkányban nem vonatkozik a céges autók bérleteire, a siklósi rendelet módosítása szerint viszont díjmentesen válthatják ki a siklósi intézmények, vállalkozások címére bejegyzett céges autókra is a parkolóbérletet. Emellett arról is határoztak, hogy más városokhoz hasonlóan Siklóson is díjmentessé teszik az úgynevezett zöld rendszámos autók parkolását.

Mojzes Tamás képviselő arra kérte a képviselőtársait, hogy a döntés mellett az önkormányzati választásoktól függetlenül a jövőben is tartsanak ki.

A helyieknek sok helyen kedveznek

A megyeszékhelyen, valamint a két kiemelt turisztikai célpontként számon tartott városon – Harkányon és Siklóson – kívül még Szigetváron a sporttelep és fürdő között, valamint a kórház parkolójában kell fizetni a parkolásért, Komlón és Mohácson is csak esetlegesen, jellemzően a magánparkolókban kell fizetni, ha az autónkkal megállunk. A helyi lakosoknak a legtöbb városban kedvezményeket ad az önkormányzat, így az ott élőknek kevesebbet kell fizetni a parkolásért. Pécsett pedig várhatóan január 19-ig nem kell fizetni, mert a Biokom munkatársai cserélik a parkolóautomatákat, emellett átalakítják a parkolási zónákat, az eddigi háromról kettőre csökkentik. Az első díjköteles nap január 21-én lesz. A pécsi önkormányzat a városüzemeltetéssel összefüggő feladatokat – például a járdák, utak javítását – a jórészt a parkolásból befolyó bevételekből fedezi, ezekre pedig a korábbiaknál több pénzt szeretnének fordítani, ezért emelkednek majd az árak is.

