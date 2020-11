A vásárcsarnok bérlőivel egyeztetett a pécsi városvezetés, a Fidesz politikai bohóckodásról beszél

A pécsi vásárcsarnok bérlőinek kilencfős küldöttségét fogadta kedden délután Ruzsa Csaba alpolgármester a pécsi városházán, közölte az önkormányzat. A Fidesz városházi frakciója reagált.

Az önkormányzat azt írta, „közvetlenül tárgyal a vásárcsarnok bérlőivel, ennek az egyeztetési folyamatnak az első állomása volt a csarnokban helyiséget vagy asztalt bérlők képviselőivel folytatott mai személyes találkozó.

Ruzsa Csaba kiemelte: a városvezetés és a vállalkozók közötti egyeztetésen az önkormányzat igyekszik kompromisszumos megoldást találni arra az időszakra, amelyben a jelenlegi csarnok már nem üzemel, az új pedig még nem készül el. A város olyan megoldást keres, amelyben a bérlők szempontjai is érvényesülnek.

A megbeszélés zárásaként elhangzott, néhány héten belül újra asztalhoz ülnek a felek, és a későbbiekben további szereplőket is bevonnak majd a tárgyalásokba.”

A közleményre a Fidesz városházi frakciója közleményben reagált.

Azt írták, „10-12 hónapnyi városvezetői tétovázás és döntésképtelenség miatt bezáratná egy-másfél évre a vásárcsarnokot az önkormányzat, úgy, hogy az új addig még nem fog elkészülni.

Egyelőre nem tudja a városvezetés, hogy az árusok hol árulnak majd, és a vásárlók hol fognak vásárolni ezen idő alatt. Ha előbb lépett volna a városvezetés, akkor ez a helyzet nem állt volna elő!

Ebben a témában kezdeményeztek egyeztetést a Csarnok árusai, akik joggal tartanak attól, hogy tönkre mennek az önkormányzat tétlenkedése és újabb rossz döntése miatt.

Egyelőre úgy látjuk, hogy valódi megoldás helyett újabb kommunikációs elterelésbe kezdett a balliberális városvezetés: politikai bohóckodássá silányítva egy komoly problémát, ami mielőbbi megoldásra várna.

Mindössze egy sajtóreferenssel az oldalán érkezett meg ugyanis Ruzsa Csaba alpolgármester az árusokkal való egyeztetésre. Sehol egy szakember, sehol nincs a havi 2-3 milliós fizetésért alkalmazott Szabó Szilárd, a Pécsi Vagyonhasznosító vezérigazgatója, akinek éppen az lenne a dolga, hogy megoldást találjon a bérlői számára.

Szép fotók készültek a „megbeszélésről”, a városvezetés újra megmutatta, hogy „nagyon dolgozik„ a problémán, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem egyéb, mint egy showműsor, a városvezetés újabb tetszelgése a sajtó- és a Facebook népe előtt.

Felszólítjuk Pécs balliberális vezetését, hogy felejtsék el egy időre a facebookozást, a szép szavakat, és fejezzék be a trükközést, a felelősségük másra hárítását, mert a helyzet ezúttal ennél sokkal komolyabb. Kezdjenek végre valódi, szakmai munkát végezni, mert itt több száz pécsi megélhetése, és több ezer pécsi élelmiszer-ellátása van veszélyben!

A Fidesz pécsi frakciója ahogy korábban, úgy most is felajánlja a szakmai segítségét ebben az ügyben, hogy mielőbbi megnyugtató megoldást találjon az önkormányzat a problémára. Lenne ugyanis megoldás, mégpedig nem is túl bonyolult: el kell érni, hogy a régi vásárcsarnok átalakítására nyert pályázat lezárásának határidejét kitolja Pécs.

Így ugyanis a 10-12 hónapnyi városvezetői döntésképtelenség ellenére mindkét beruházást sikerrel tudná megvalósítani a város, egymás után: az árusok és a vásárlók sem sérülnének. Ehhez azonban nem kommunikációs trükkökre és sajtóreferensekre van szükség, hanem szakemberekre.

A másik megoldás, hogy vállalni kell a városvezetés döntésképtelenségének súlyát, el kell állni a régi vásárcsarnok átalakításának tervétől, és új pályázati forrást kell keresni. A korábbi városvezetésnek ez sikerült, hiszen 800 millió forintot szereztünk az épület átalakítására, ezért ebben is szívesen segítünk.”