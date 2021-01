A vasúti töltésen tekernek a bringások

Évek óta szorgalmazzák a kerékpárosok a Pécs–Bátaszék vasúti pálya kerékpárúttá alakítását, hiszen itt 2009 óta nincs vasúti közlekedés.

Sokadszorra kerül elő a kerékpárosok körében az a téma, hogy a hegyek és dombok között vezető Pécstől Bátaszékig tartó vasúti pályából miért nem alakítanak ki kerékpárutat. A pálya biztos útalappal rendelkezik, így a közvélekedés szerint a síneket kellene csak felszedni, és leaszfaltozni az útszakaszt.

Mint azt a MÁV-tól megtudtuk, 2008 óta többször kaptak megkeresést erre vonatkozóan, legutóbb 2015-ben a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás pályázati forrás segítségével szeretett volna kerékpárutat létesíteni, de a folyamat megállt.

Barta Erzsébet korábbi véméndi polgármester többször is szorgalmazta ezt a beruházást. Hargitai János országgyűlési képviselő – aki maga is hozzászólt a kerékpárosok közösségi oldalán az eszmecseréhez – elmondta, a következő években bizonyosan újabb kerékpárutak fognak épülni, a „Mohács 500” kapcsán például már eldöntött, hogy Mohácsot és a Nagyharsányi Szoborparkot összekötő kerékpárút tervezése el fog indulni (egyes szakaszokon már van is kerékpárút, és az évfordulóra elkészülnek a hiányzó szakaszok is), de jelezték az illetékesek felé azt is, hogy erre a Pécstől Bátaszékig tartó pályára is szeretnék elkészíteni a tanulmánytervet, hogy lássák, mennyibe fog kerülni, mennyi a realitása annak, hogy ebből az elhagyott pályatestből egyszer kerékpárút lesz.

A MÁV minden bizonnyal nem számol már azzal, hogy ezt a szakaszt használja, hiszen kanyargós, ebből kifolyólag csak lassú haladásra alkalmas, és mint írták, legalább 2023-ig Pécsváradig szünetel a vasúti közlekedés, onnan Bátaszékig pedig már megszüntették a vonalszakaszt. Mivel a vasúttársaság nem épít és nem üzemeltet kerékpárutat, erre a beruházó és az üzemeltető az állam, illetve az önkormányzat vagy önkormányzati társulás lehet.