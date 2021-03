A védőeszköz használata már mindenhol kötelező

Szabadtéren már mindenhol kötelező a maszkhasználat március 8-tól. A nagyobb városokban ezt már megszokhatták a lakosok, de a kisebb településeken is az a tapasztalat, hogy a legtöbben betartják a szabályozást. Egy-egy kivétel persze mindig akad.

A maszkhasználat november óta kötelező a tízezer főnél nagyobb települések azon területein, ahol azt az adott város polgármestere elrendelte. Pécsen így gyakorlatilag mindenhol viselni kellett a védőeszközt, kivéve például a Béke parkot vagy a Tüskésréti szabadidőparkot. Március 8-tól azonban új szabályozás lépett életbe, szabadtéren mindenhol kötelező a maszk. A nagyobb városokban ez tehát nem hozott sok változást, de kisebb településeken viszont igen. Éppen ezért körbenéztünk, mennyire tartják be a falvakban rendeletet.

Négy-öt falun is áthajtottunk szerda délelőtt, és igaz, kevés emberrel találkoztunk, de ők szinte mind szabályosan hordták a maszkot. Ugyanakkor több önkormányzat közösségi oldalán láttunk a maszkhasználatra vonatkozó felhívást. A napokban például Zengővárkony és Gödre önkormányzata is tett közzé hasonló kiírást.

– Vegyesek a tapasztalataink a maszkhasználattal kapcsolatban – mondta el érdeklődésünkre Gelencsér Gábor, Gödre polgármestere. – A legtöbben elfogadták a szabályozást, és viselik a maszkot, de egy-egy kivétel mindig akad. Azt szeretnénk, ha mindenki hordaná a maszkot, mert ebben a helyzetben kiváltképp felelősek vagyunk egymás iránt.

Tájékoztatják a lakosokat, vendégeket

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy minden fórumon próbálják felhívni a kötelező maszkhasználatra a lakosok figyelmét. A közösségi média felületein kívül egy hirdetményt is készítenek, ezen dolgoztak beszélgetésünk ideje alatt is. A hirdetményen a felhíváson kívül az is szerepelni fog, hogy az önkormányzat továbbra is segít a koronavírus elleni védőoltásra való regisztrációban azoknak, akiknek erre otthon nincsen lehetőségük. Gelencsér Gábor most is hangsúlyozta, az egyetlen megoldást arra, hogy véget vessünk a járványnak, a vakcina jelenti.