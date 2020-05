A véletlen miatt 100 milliót spórolhatott a Biokom

Nem az új, megemelt fizetéssel rendelkező ügyvezető igazgató ténykedése, hanem a véletlenek és körülmények összjátékának köszönhetően rosszabb esetben is akár – legalább – 100 milliót takaríthatott meg a Biokom. A cég is bevallotta: „az eredeti tervekhez képest komoly megtakarítást fognak elérni”.

A véletlen miatt akár 100 milliót is spórolhat 2020-ban a Biokom Nonprofit Kft. A városüzemeltetési cég – az önkormányzat közleménye szerint – ugyanis a baloldali városvezetéssel egyeztetve úgy döntött, hogy az új koronavírus-járvány kapcsán elrendelt veszélyhelyzet miatt 24 szökőkutat nem üzemel be, csak takarítja és készenléti állapotban tartja. Mint azt a városháza közölte, „ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég a fertőzésveszély megakadályozásán túl éves szinten csaknem 40 millió forintot tud így megtakarítani”.

Mint ismeretes, idén néhány naptól eltekintve alig volt tél, s komolyabb havazásra is csupán márciusban került sor. A balliberális média arról cikkezett még tavaly, hogy 144 millió forintos keretösszeget szánnak az idei télre, éppen ezért szerettük volna megtudni, hogy a városüzemeltetési cég mennyit költött: a vállalat azonban, ahogy korábban, most sem volt hajlandó elárulni, hogy mennyit fizettek ki közpénzekből hóeltakarításra – ezúttal azt mondták, hogy nem kapták meg az alvállalkozói számlákat még. A Biokom annyit közölt: „világosan látszik, hogy az eredeti tervekhez képest komoly megtakarítást fogunk tudni elérni, pontos számokkal később tudunk szolgálni”.

Mint ismeretes, korábban a balliberális városvezetés által kinevezett új irányítású Zsolnay-negyed üzleti titokra hivatkozva nem árulta el a szilveszteri buli költségeit.

Ezzel együtt az addigi kiadásokat és saját ráfordításukat sem közölték, valamint azt sem, hogy az alvállalkozók milyen készenléti díjakat kapnak általánosságban. Lapunk azonban már korábban megtudta, hogy két és fél hónap alatt – januárig – közel 11 milliót fizettek az alvállalkozónak, csak a lakásukban való készenlétért például több mint ötmilliót. Miután a igazi tél január után is csak rövid ideig tartott, így nagyjából ugyanekkora költséget szánhattak az ezt követő időszakra is. Ez alapján az alvállalkozó nagyjából 20 millió forintot keresett az enyhe télen, míg a Biokomnak sem kerülhetett ettől sokkal többe. Így ezzel és a szökőkutak be nem indításával akár 100 millió forintot is megspórolhatott a cég, leginkább rajtuk kívülálló okokból.

Mindez a megtakarítás most azért is lényeges, mert a Gyurcsány Ferenc pártja által is támogatott, az MSZP volt pénztárnokával, Puch Lászlóval is egyeztető Péterffy Attila polgármester rendszeresen a kormányra panaszkodik, szinte duzzog, s így például a parkolási díjak eltörlése kapcsán, valamint a közpénzből fizetett maszkokkal a postaládákba beszórt politikai propagandairatában is így tett.