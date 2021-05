A versenyek nyáron már várják a futókat

Arról már írtunk, hogy nyáron mennyire színes kulturális programkínálat lesz a megyében, de a népszerű futóversenyek szervezői is javában készülnek az eseményekre.

A futóversenyek szezonja rendszerint márciusban indul, megyénkben a Pécs–Harkány országúti futóverseny nyitja a sort. Idén persze nem így történt a vírushelyzet miatt, az említett eseményt elhalasztották – egészen október végére –, és a korlátozások miatt azóta sem volt verseny, és nem is lesz, amíg el nem érjük az ötmillió beoltottat. A jó hír, hogy már közel vagyunk hozzá, a rossz, hogy nehéz kiszámítani, pontosan mikor lépjük át ezt a számot, éppen ezért a szervezők sincsenek könnyű helyzetben.

Ezt mi is megtapasztaltuk, hiszen nemrég jelentkeztünk egy, a pünkösdi hétvégére meghirdetett futóversenyre. A rendezők bíztak abban, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkező futók gond nélkül részt vehetnek majd a programon, kaptak is erre utaló információkat hivatalos forrásból, végül múlt héten az utolsó pillanatban mégis lefújták a versenyt. Ebből is látszik, hogy a következő egy-két hétre tervezni nem egyszerű, de látszik már a fény az alagút végén.

Abban szinte biztosak lehetünk, hogy a nyárra meghirdetett sportos eseményeket meg lehet tartani, arra viszont számítani kell, hogy a részvételt a védettségi igazolványhoz fogják kötni. Így, ha minden jól megy, együtt futhatunk hegyen-völgyön keresztül Pécstől Abaligetig, Palkonyán a dűlők között, a pogányi repülőtéren pedig az éj leple alatt.

Abaligetre vihet az első félmaraton

Futóversenyek tekintetében elég nagy a választék Baranyában is, nem is próbálkozunk azzal, hogy mindet felsoroljuk, de néhány eseménynél megnéztük, hogy áll a szervezés. Talán az első nagyobb verseny lehet a Pécs–Orfű–Abaliget félmaraton, amelynek tervezett időpontja június 5-e. Tavalyi tapasztalatunk szerint a pálya egyáltalán nem könnyű, de cserébe meseszép tájakon visz keresztül. A FutaPécs SE a VII. Pécs-Pogány Repülőtéri Félmaratonra készül, amelyet augusztus 14-én szerveznének meg egy olyan különleges helyszínen, ahova egyébként nem lehet bemenni. Az elmúlt években nagyjából 2500 résztvevője volt az eseményeknek, és számos egyéni csúcs dőlt meg náluk – érdemes tehát erre edzeni.

Dűlők között vezet majd az útvonal

Ha letudtuk a Pécs és Abaliget közti kegyetlen emelkedőket, akkor a palkonyai dűlőket is meg tudjuk hódítani szeptember 25-én. Ez sem egy könnyű verseny, tavaly mi is megküzdöttünk vele, de a szép környezet és a jó borok mindenért kárpótolnak. A szervezők az idei évben maximalizálták a létszámot, legfeljebb 450 versenyzőt tudnak fogadni, így a jelentkezéssel nem érdemes sokáig várni. A szezonnyitó Pécs–Harkány országúti futóversenyből pedig talán a szezonzáró esemény lesz, hiszen a tervek szerint október 24-én tartják meg. A dátumon kívül egyébként minden változatlan, a táv csaknem 26 kilométer, de a fáradalmakat kipihenhetjük a Harkányi Gyógyfürdőben, hiszen a rajtszám egyben belépő is oda.