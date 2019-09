A versenyekre leginkább lelkileg és szellemileg kell felkészülni

Kisebb távokkal kezdte a futást Szitó Ervin, aztán pedig egyre komolyabb versenyeken indult, már a Balatont is körbefutotta.

– Mikor kezdett el futni?

– Korábban kerékpároztam, de azt a télen, a nagy hidegben nem tudtam folytatni, így 1999 telén elkezdtem futni, mert valamit mégis kellett csinálni. Úgyhogy most már jó ideje tart a szerelem.

– Mi volt az első nagy kihívás?

– Egy barátom kitalálta, hogy induljunk a Pécs–Harkány futóversenyen, ami akkor őrültségnek tűnt, mert öt-tíz kilométernél nem futottam többet, ez pedig huszonöt kilométer volt. Ennek ellenére elindultam és végigcsináltam. Nagy élmény volt, és utána már rendszeresen jártam versenyekre.

– Egyre hosszabb távon indult?

– Sokáig nem futottam 20-30 kilométernél többet, az igazán hosszú távokkal 2007 körül próbálkoztam először, száz kilométert tettem meg akkor. Igaz, az nem esett túl jól, utána fél évig alig tudtam járni. Háromszor körbefutottam már a Balatont is, ami 212 kilométert jelent. Az egyik évben ezt sikerült 27 óra alatt teljesítenem.

– Mindezt pihenés nélkül?

– Lényegében igen, a pihenést egy ilyen versenyen úgy kell elképzelni, hogy négy-öt kilométerenként a frissítőpontoknál van víz és valami harapnivaló. Ezeket gyorsan felkapjuk, és megyünk tovább. Ha valakinek van ideje, akkor lefekszik, pihen kicsit, de nem ez a jellemző.

– Egy ilyen versenyen fejben is ott kell lenni.

– Igen, fizikálisan az ember képes teljesíteni. Az én lábamban is jó sok kilométer van, nem is futok igazán hosszabb távokat a hétköznapokon. A mentális része már nehezebb, és több lelki erő kell ilyen hosszú táv teljesítéséhez, mint fizikai. Ha az ember feladja a versenyt, az általában nem sérülés miatt teszi, hanem mert fejben szétment valami.

– Volt verseny, amit feladott?

– Volt, de nem sok. Az egyik, amit nagyon sajnálok, az a Spartathlon volt 2008-ban. Harminc kilométer volt vissza, amikor leültem egy nagy kőre pihenni. A következő, amire emlékszem, hogy egy transzporterben fekszek. A következő ellen­őrző ponton le is vették a rajtszámom. De a kudarc is hozzátartozik a versenyzéshez.

– Mi tetszett meg az ultrafutásban?

– Nem annyira a mozgás miatt csinálom, bár jó érezni, ahogy dolgoznak az izmaim. Leginkább a társaság miatt szeretem csinálni, nagyon pozitív emberek vesznek körül, és a versenyek is mindig jó hangulatban telnek. Gyönyörű tájakon futok, és így olyan dolgokat is láthatok, amiket mások nem.