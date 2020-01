A vezetői bérek miatt zúgolódnak a sofőrök

Miközben egyes cégvezetők bére nőtt, addig akár már ma eldőlhet, hogy a sofőröknek sztrájkolniuk kell-e a fizetésük megemeléséért vagy nem, és megkapják-e az általuk kért 25 százalékos bérnövekedést.

A buszos vállalatnál ma ülhetnek le tárgyalni a felek, miután hosszú idő után a városvezetés felhatalmazta a Tüke Busz Zrt. vezetését arra, hogy bértárgyalásokat folytassanak az érdekképviseletekkel. A Péterffy Attila polgármester által vezetett baloldali önkormányzat azonban előzetesen már bejelentette, hogy január 31-ig biztosan nem lesz eredményes bérmegállapodás, sőt március 15-ig felelőtlenség lenne bármit is ígérni a buszvezetőknek, akiktől türelmet is kértek.

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) azonban ragaszkodik a 25 százalékos emeléshez, a sofőrök több mint a fele pedig akár sztrájkolni is kész. A cég dolgozói azonban mást is nehezményeznek.

– A Tüke Busz honlapján is megtalálható dokumentum szerint volt olyan vezető, akinek bruttó 450 ezerről 620 ezere nőtt a bére – mondta Raposa Gábor, a SZAKSZ Pécs városi közlekedési alapszervezetének elnöke. – Amíg a sofőröknek havonta 25–40 túlórát kell vállalniuk a 174 órán felül, hogy a családjaikkal valahogyan kijöjjenek fizetésükből, addig a felsővezetésnél ilyen magas bérek vannak. Nem hivatalosan úgy értesültünk, hogy az emelésekre már a választások után került sor – mondta érdeklődésünkre az elnök.

Tény, hogy a Tüke Busz honlapján a 2018 áprilisa után a legfrissebb fizetési lista idén januári, amelyben már az emelt összegek szerepelnek. Az adatok szerint egyébként 8 vezető keres bruttó félmilliónál többet, hárman is bruttó 650 ezret vihetnek haza, ketten pedig közel bruttó 800 ezer forintos fizetést kapnak (egyikük 60 ezres emelésnek örülhetett). A vállalat vezetője szintén kapott néhány tízezer forintnyi többletet, holott korábban is több mint bruttó 1,1 milliót keresett.