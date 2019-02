Van egy-két egyedülálló pécsi kultúrlétesítmény, elég csak a világ legjobb művészei által is agyondicsért akusztikájú Kodály Központra gondolni és a Liszt Ferenc hangversenyterem is hasonlóan kimagasló kamarakoncert vonalon. Azt viszont kevesen tudják, hogy a Tudásközpont az egész magyar vidék legnagyobb könyvtára.

Egy húszezres lélekszámú nagyközségben nőttem fel Budapest mellett. A könyvtár volt az egyik ékességünk a maga 50 ezres könyvállományával. Nos, a Dél-dunántúli Regionális Tudásközpontban egymillió dokumentum van, pazar szépirodalmi kínálattal, egyetemi szakkönyvekkel és rengeteg napilappal, folyóirattal. Kizárólag az utóbbiért, vagy a fonotékában található zenei anyagért is érdemes ide beiratkozni. Itt említenénk meg egy az országban igen kevés helyen működő érdekességet: a zenetárban zongora bérelhető, és fejhallgatón át csak az hallja a játékot, aki üti a billentyűket.

A rengeteg kötethez egy sajátosan kialakított kölcsönzési rendszernek köszönhetően interneten is hozzá lehet férni és Baranya 286 településéről ugyancsak elérhetők a kötetek. Hangulata, varázsa van ennek a könyvtárnak, a külföldi egyetemisták például kulthelyként tisztelik, és szívesebben töltenek itt órákat, mint a kollégiumi, az albérleti szobákban.

Hogy mit tud még ez a könyvtár, arról Miszler Tamást, a Tudásközpontban működő Csorba Győző Könyvtár igazgatóját kérdeztük meg.

Két intézmény működik a Tudásközpont épületében, a Csorba Győző Könyvtár, amely megyei hatókörű városi könyvtár, és a PTE Egyetemi Könytár és Tudásközpont. Különálló könyvállománnyal, de az olvasók egységesen látják a kettőt, és bármikor bármelyikből kölcsönözhetnek. A Csorba Győző Könyvtárnak Pécsett további hat fiókkönyvtára is van, valamint három könyvtárpontja, melyekből ugyancsak elérhető a Tudásközpont teljes dokumentumbázisa.

Az sem létezik minden megyében, hogy két hatalmas kamion, úgynevezett könyvtárbuszok járják a baranyai településeket. Pillanatnyilag 67 települést érintenek rendszeresen. A megyében létezik olyan falu, ahol a lakók 30 százaléka rendszeres használója a megyei könyvtárnak.

A Tudásközpont inspiráló nyugalmas tér, ahol még az internet használatára is ingyenesen tanítják az érdeklődőket. Szükség is van rá, hiszen a látogatói felmérések szerint fokozatosan nő a távhasználat, az internetes érdeklődés és ügyintézés. Mert saját weblapja is van a Tudásközpontnak, ahol az ügyintézési tudnivalókon túl a havi programok részletes listája is szerepel, amit érdemes böngészni, mivel évente száznál több ingyenes programból lehet itt válogatni.