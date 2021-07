A vidékfejlesztésről nyújt tájékoztatást Sáhó-Rittlinger Anita

A kormány határozott célja a vidékfejlesztés. Ezt segíti a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH), amelynek Baranya megyei területi felelősét, Sáhó-Rittlinger Anitát kérdeztük.

– Hogyan segíti az MNVH a gazdálkodókat?

– A vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezi, tevékenységüket pedig a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében hangolja össze, emellett hozzáférhetővé teszi a pályázati lehetőségeket.

– A gyakorlatban ez mit jelent?

– A gazdálkodó szervezetek fejlesztési terveinek megvalósulásához nyújtunk segítséget. Információkkal, forráslehetőségek ismertetésével, illetve még a megvalósítás szakaszában is jelen vagyunk, hiszen adatbázist készítünk a létrejött projektekről.

– Jelenleg milyen pályázatok iránt érdeklődnek leginkább a szervezetek?

– A Vidékfejlesztési Program keretében számos különféle pályázati felhívás vált nyitottá, melyek a kertészetek, az állattartó telepek vagy éppen a takarmánytárolók fejlesztésére vonatkoztak, de a legnagyobb érdeklődést a gazdálkodó szervezetek az élelmiszeripari üzemek fejlesztésére vonatkozó két pályázat iránt mutatják. Az élelmiszer-feldolgozók maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásért tudnak pályázni alapvetően eszközbeszerzésre. A másik felhívás keretében támogatást nyerhetnek az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére.

– A pandémia nem nehezítette a gazdálkodó szervezeteket a lehetőségeik kihasználásában?

– Ősszel elmaradtak a személyes találkozók és a rendezvények is, de ez idő alatt is akár telefonon, vagy a járványügyi szabályok betartása mellett személyes konzultációt is tartottam. A járványügyi adatok javulásának köszönhetően elindult az élet, ami lehetőséget ad a kapcsolatépítésre, szakmai fórumok tartására. Rendelkezésre állok pályázatokkal kapcsolatban, szakmai rendezvényeken való részvétellel és az agráriummal kapcsolatos kérdésekben akár magánszemélyek, önkormányzatok, szervezetek számára.