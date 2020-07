A vihar okozta károk helyreállítása még most is folyamatos

Letört ágakat, kidőlt fákat hagyott maga után a múlt heti vihar. A nyomait egy-két helyen még ma is látni a megyeszékhelyen, pedig a városüzemeltetési cég illetékesei teljes erővel ezek eltüntetésén dolgoznak.

Komoly károkat hagyott maga mögött a múlt heti vihar, letört ágak hevertek az utcákon városszerte. A hatalmas szél nyomai mára jórészt eltűntek, azokat egy-két helyen lehet már csak látni, pedig a Biokom szakemberei még a héten is teljes erővel a helyreállításon dolgoztak.

– A múlt heti vihar erőssége és a keletkezett károk a faállományban jelentősek voltak mind mennyiségében, mind területileg – derül ki a társaság lapunknak küldött közleményéből. – Mondhatni, az elmúlt öt év legjelentősebb viharkáros helyzete volt ez. Minden városrészben szükséges volt nagyobb erőkkel beavatkozni, a legnagyobb mértékben Kertvárost és Uránvárost sújtotta. A káreseteken túl rengeteg kisebb leveles ágat, nagyon sok levelet is lehozott a vihar, így azok összetakarítása is jelentős energiákat emésztett fel. Azon túl, hogy ez esztétikailag kedvezőtlen, az utak szélén összegyűlve eltömíti a víznyelőket, de akadályozza a későbbi kaszálási munkákat is, burkolatokon nehezíti a gyalogos, kerékpáros forgalmat, a játszóterek használhatóságát.

A Biokom azt is hozzátette, hogy a vihart követően napokig teljes saját kapacitásukkal csak a károk elhárításán dolgoztak. Ez elsősorban a zöldterületi részleg feladata, de most a társosztályok és a közfoglalkoztatottak is bekapcsolódtak a munkába, emellett egyes területekre alvállalkozókat is bevontak. A letört ágak helyét metszéssel kezelték, de sajnos több esetben a fa olyan mértékben károsodott, hogy szükségessé vált a korona erősebb visszametszése vagy a fa kivágása a további károk elkerülése érdekében.

A viharokat követően, vagy még aközben egyébként a Biokom szakemberei minden esetben szisztematikusan végigjárják közterületeket, és felmérik a keletkezett károkat. Emellett természetesen a lakosság is aktív, bejelentéseiket kivizsgálják, így ha szükséges, akkor soron kívül beavatkoznak.

A sürgős ügyek elsőbbséget élveznek

A Biokom egész évben gondozza a közterületi fákat. Az erősebb visszavágásokat, ifjításokat főleg télen végzik, a kilombosodást követően pedig többek között a száraz ágak eltávolítása és forgalomtechnikai metszések történnek meg.

– A metszési ütemtervünket folyamatosan állítjuk össze, és folyamatosan korrigáljuk, mert szükséges az előttünk álló problémák priorizálása – hangsúlyozta a társaság. – Vannak sürgősen megoldandó ügyek, például a balesetveszélyes ágak eltávolítása.

A szakterületi vezetők a közterületi faállományt folyamatosan ellenőrzik, és a bejárás során feltárt, megoldandó munkákat vezetik fel a metszési táblázatba. Érkeznek bejelentések a lakosság, közös képviselők és az önkormányzati képviselők részéről is, ezeket minden esetben a helyszínen megvizsgálják, majd bekerülnek az ütemtervbe. Az elvégzendő munkák sorrendiséget azonban sok minden befolyásolhatja, például a múlt hetihez hasonló vihar is – ezért szükséges az ütemterv felülvizsgálata.