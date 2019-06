A vihar sem szegte a kedvüket

Lassan a végéhez közeledik az idei Fishing on Orfű fesztivál, ám a kínálatban ma is találhatunk kedvünkre való koncerteket. A szerdai és csütörtöki napot mi is Orfűn töltöttünk, a nagy vihar ellenére is életre szóló élményekkel gazdagodtunk.

A tavalyi évben a szervezők visszatértek a gyökerekhez, reklám- és szponzormentességet hirdetve tartották meg a Fishing on Orfűt, ami tetszett a résztvevőknek, így is telt házas volt a fesztivál. Idén is ezt a szemléletet vitték tovább, így a többi fesztiválhoz hasonlítva egyedibb, élhetőbb közegben tölthetik az idejüket a fesztiválozók. A mi tapasztalataink is pozitívak, kellemes két napot töltöttünk el Orfűn.

Szerdán este nyolc körül érkeztünk meg a fesztiválra, így az Anna and the Barbies-ról sajnos lemaradtunk, Lovasiig meg volt még vagy fél óránk. Tehát a holtidőben feltérképeztük a helyet. Igaz, én tavaly már voltam a Fishingen, a helyszínek nagyjából ugyanott voltak, de azért nem ártott felfrissíteni az emlékeket. Kerestünk valami harapnivalót. Választék akadt bőven, hot dog, lángos, palacsinta, és kemencében sült langalló, kenyérlángos is kapható volt a standok valamelyikén, csak bírja az ember pénztárcája.

Eső áztatta koncert

Az étkezést befejezve megindultunk az Eszik a dönert a nagyorrú lányok nevet viselő színpadhoz, ahol Lovasi András hozta a tőle megszokott stílust, minőséget. Innen tovább­állva a Csavargó színpadhoz sétáltunk, ahol már óriási volt a tömeg, mindenki a Quimbyt várta. A koncert egy kis csúszással el is kezdődött, megérte várni, Kiss Tibin és Varga Liviuson úgy látszik nem fog az idő. Az előadás közben egyre gyakoribb villámlások és dörgések jelezték, hogy vihar van készülőben, de akkor még nem sejtettük, mekkora. Úgy tizenegy óra magasságában meg is érkezett a zuhé, mely elől nem volt menekvés. A bokáig érő vízben, térdig érő sárban a koncertek leálltak, a fiatalokat arra szólították fel, hogy húzódjanak fedezékbe, sokaknak a sátruk is beázott. Hajnali egy óra körül tudott csak folytatódni a program.

Kreatív megoldások

A csütörtöki nap már nagyobb zivatar nélkül zajlott, mi is újult erővel vetettük bele magunkat az estébe. Este hatkor a Csík zenekar kezdett. Még nem hallottam őket élőben, de pozitívan csalódtam. Nem az a zenekar, aminek a dalait nap mint nap hallgatnám, de megérte megnézni őket. Nem csak én voltam ezzel így, hanem sok ezer fiatal is, akik az idősebb fesztiválozókkal karöltve énekelték a Most múlik pontosan-t.

Sokan kisgyermekeiket is magukkal hozták a Fishingre, a fesztiválszervezők külön gyermekbirodalommal készültek a kicsiknek. A picik homokozhattak, kisautózhattak kedvükre. A gyerekek számára biztosítottak színes fejhallgatókat is, így nem zavarta őket a túl hangos zene. Nem csak a szervezők, de a résztvevők is kreatívak voltak, a fröccsel teli műanyag boros üveget sokan az övükre, táskájukra fűzték rá. Az újrahasznosítható poharakat pedig többen a zsebükben tárolták, így szabad volt mindkét kezük.

Folytatódik

Este Ganxta Zolee és a Kartel zenekar volt az utolsó amit megnéztünk, bevallom egy számukat se ismertem, de így is jót buliztam. A Siska Finuccsival kiegészült banda nagyon profi volt, érződött rajtuk, hogy nem ma kezdték. Tegnap a Kispál Andrással együtt zenélő 30Y mellett többek között az Elefánt, a Kistehén és a Kaukázus is fellépett. A fesztiválozók ma is találhatnak kedvükre valót a kínálatban, a Bagossy Brothers Company, a Supernem, a Hiperkarma és a Prosectura is fellép Orfűn.