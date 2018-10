A virágvásár ötletet is ad a házikertek díszítéséhez

A hagyományokhoz híven tartották meg a polgármesteri növényvásárt október 12-én, pénteken a pécsi Kossuth téren. Mint Nagy Ervintől, a városi főkertésztől megtudtuk, évekkel ezelőtt azért kezdeményezte Páva Zsolt polgármester a Pécsi Virágvásárt, hogy a látványos, nem csak hétköznapi növények kiültetésével még szebbé tegyük kertünket, portánkat, városunkat. A mediterrán növények bemutatásával és árusításával szeretnék közösen felhívni a figyelmet arra, hogy az egyre melegedő klímának köszönhetően számos olyan növény létezik, amelyeket kevésbé ismerünk, de jól tarthatóak és szépen mutatnak Pécsett is.

A szervezők a részt vevő árusoktól épp ezért azt kérték, hogy olyan növényeket hozzanak ki a vásárra, amelyek különlegesek és új színt tudnak vinni a kertkultúrába. Így mi is sok első látásra különös növénnyel találkozhattunk a téren. Ciprusok, pálmák, örökzöldek, cédrusok és fűszernövények közül válogathattunk a kellemes időben. Ezeken kívül persze nagy számban fordultak elő szezonális növények is, árvácskák, krizantémok is színesítették a kínálatot.

A főkertész elmondása szerint idén sokkal több árust sikerült meghívniuk a rendezvényre, így lehetett még színesebb, nagyobb és látványosabb a kínálat.