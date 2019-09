A virtuális valóságban „barangolnak” a szakemberek

A Pécsi Tudományegyetem a „Digitourism” pályázata keretében közel harminc külföldi szakembernek szervez tanulmányutat szeptember 24-26 között. A projekt célja, hogy felhívják a figyelmet a kiterjesztett- és virtuális valóság eszközeit alkalmazó turisztikai marketing pályázati támogatásának szükségességére.

A pécsi rendezvény fontos jellemzője ugyanis, hogy az angol, francia, norvég, spanyol, lengyel, holland és olasz turisztikai szakemberek nagy szoftvervállalatok helyett családi házakban, garázsokban működő informatikai fejlesztőkkel találkozhatnak majd, akik a nemzetközi színvonalban is kiváló minőségű referenciákkal rendelkeznek. A bemutatott pécsi cégek között olyan start-

up vállalkozás is szerepel, amely agyhullám vezérelt digitális alkalmazások fejlesztéseivel foglalkozik. A háromnapos program kedden kezdődött a Bredai Egyetem (NL) által vezetett műhelymunkával, amelyen a partnerek olyan innovatív piackutatási lehetőségekre összpontosíthattak, amelyek segítenek a látogatók igényeinek a rendelkezésre álló műszaki megoldásokkal való összehangolásában.

A szakemberek ezt követően megismerkednek a helyi IT cégek együttműködési lehetőségeivel, valamint a történelmi belváros

látnivalóinak – többek között a Gázi Kászim Dzsámi, Székesegyház, Középkori Egyetem, Cella Septichora – digitális modelljeivel, interaktív bemutatóeszközeivel. Kipróbálják a Pécsi Állatkert VR-alkalmazását, amely a felhasználókat egy virtuális valóság megjelenítésére alkalmas szemüvegen keresztül évmilliókkal vezeti vissza a földtörténeti korokban. Pécsről kimozdulva meglátogatják az orfűi Medvehagymaházat, ahol virtuális repülést tehetnek a térség felett, valamint a kiterjesztett valóság segítségével együtt sétálhatnak egy Komlosaurus-szal, a Mecsek feketekőszén bányáiban megtalált lábnyom-fosszíliáiról ismert

dinoszaurusszal. A harmadik napon, csütörtökön a csoport a martinvásári Agroverzumba látogat, amely interaktív kiállításának fejlesztésében szintén egy pécsi cég vett részt.

A kiállítás bemutatja a talajok kutatását, a növénynemesítést, a kártevőirtás tudományos alapjait, az állatbetegségek kiküszöböléséhez

szükséges kutatásokat. A látogatók interaktív eszközöket használhatnak, animációkat, filmeket nézhetnek és különféle játékokban próbálhatják ki magukat, hogy bepillanthassanak a tudományos kutatási munkába. A tanulmányút zárásaként a partnerek megvitatják, hogy a pécsi fejlesztések hogyan segíthetik új üzleti modellek kialakítását, a technológiák alkalmazását más partnerországokban. A rendezvényen részt vesz a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága is. A pályázatot az Interreg Europe

program támogatja.