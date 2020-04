A vírus miatt nem vonultak karanténba a csalók, továbbra is próbálkoznak

Volt, hogy fehér védőruhába öltözött, maszkos férfiak jelentek meg az idős lakók házánál. Legyünk résen!

A csalók tárháza kifogyhatatlan, ez ebben a vírusos válsághelyzetben is megfigyelhető. Több olvasói levelet, SMS-t kapott szerkesztőségünk, ahol leírták, hogy fehér védőruhába beöltözött emberek jelentek meg a lakásuk előtt, hogy jöttek fertőtleníteni, de volt arra is példa, hogy azzal az ürüggyel csengettek be, hogy koronavírus gyorstesztet végeznek el az ott lakókon. Ezzel párhuzamosan megjelentek az olyan értékesítők – védőmaszkokra, kézfertőtlenítőkre – ,akik internetes portálokon, közösségi oldalakon kínálják eladásra portékáikat. A gyanútlan vásárlók a megrendelés után azonban hoppon maradnak, sem a terméket nem kapják meg, és a pénzük is elúszott.

Telefonon is próbálkoznak

A csalók telefonon is próbálkoznak, klinikai vagy kórházi dolgozóknak adják ki magukat, hogy a hívott fél hozzátartozója megfertőződött, és az orvosi ellátásának költségeit viszont ki kell fizetni. Az elmúlt időszakban arra is volt már precedens, hogy valamelyik országos vagy világszervezet nevében küldtek e-maileket. Ezek a levelek arra buzdítják az olvasót, hogy a linkre kattintva adják meg személyes és banki adataikat, illetve adakozzanak különböző jótékonysági célra. Tipikus példa erre a Egészségügyi Világszervezet nevében küldött, fontosnak tűnő információkat tartalmazó levél, mely ­rosszindulatú programokat kísérel meg telepíteni a számítógépekre.

Előzzük meg a bajt!

Kellő óvatossággal és odafigyeléssel megelőzhető, hogy becsapjanak minket. A rend­őrség felhívta a figyelmet, hogy koronavírus-fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg kizárólag állami egészségügyi ellátórendszerben végeznek.

Azt is elmondták, hogy a hívatlan látogatóktól minden esetben kérjük el az igazolványt. A cégek valódi munkatársai fényképes azonosító kártyával rendelkeznek, amit intézkedésük során felmutatnak. Internetes vásárlás előtt pedig érdemes leellenőrizni a céget az interneten. Soha ne kattintsunk olyan linkre, ne nyissunk meg olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként tartalmaz ismeretlen feladótól.

Akkor is fogjunk gyanút, ha olyan e-mailt kapunk, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy egészségügyi vizsgálat címén személyes adatokat kérnek. A legálisan működő egészségügyi szervezetek általában nem így veszik fel a kapcsolatot a betegekkel.­