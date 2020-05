A vízkorlátozás még él, de sokan nem tartják be

Locsolási tilalmat rendeltek el Pécsvárad környékén több településen is még áprilisban, mert a hosszan tartó, aszályos időszak miatt a víztározók szintje jócskán leapadt. A helyzetet tovább rontja, hogy sokan nem tartják be a rendeletet.

Vízkorlátozást vezettek be az aszály miatt csaknem egy hónapja Pécsváradon, Zengővárkonyban, Nagypallon, Martonfán, Szilágyon és Lovászhetényben is a szolgáltató, a Mezőföldvíz Kft. kérésére. A vezetékes vizet nem lehet locsolásra, kocsimosásra vagy medence feltöltésére használni. A helyzet nem javult, hiszen komolyabb csapadék nem érte a térséget, a működő források elapadtak, és a karsztkutak teljesítménye is jelentősen csökkent. Ezért lenne fontos, hogy mindenki betartsa a rendeletet. A tapasztalatok szerint a vízfogyasztás azonban alig csökkent, ebből is látszik, hogy sokan megszegik a szabályozást.

A megoldáson az érintett önkormányzatok folyamatosan dolgoznak. Nagypall, Szi­lágy, Martonfa és Lovászhetény tározóit a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. regionális tározójából sikeresen feltöltötték a Dunából nyert vízzel, Pécsvárad és Zengővárkony esetében viszont az első próbálkozásnál gondok adódtak. Ahogy Zádori János, Pécsvárad polgármestere magyarázta, itt egy gravitációs rendszerről van szó, de a pécsváradi és zengővárkonyi tározók pár méterrel magasabban helyezkednek el a DRV Zrt. tározóinál. Mivel nem volt megfelelő magasságú vízoszlop a helyi glóbuszokban, így ők adták a vizet, ahelyett, hogy kapták volna. Jelenleg tehát a két település igényét a csökkent kapacitású kutak szolgálják ki.

A helyzetet több kisebb fenn­akadás is rontotta, a múlt héten volt egy csőtörés, amely a betápláló vezetékrendszert érintette. Emiatt Pécsváradra nem érkezett víz, a használat viszont ugyanúgy megvolt, ami tovább csökkentette a vízszintet. A napokban pedig az egyik nagyobb kapacitású rendszer szivattyúja is megadta magát. Hangsúlyozni kell azonban, hogy krízishelyzet nincs, de a vízkorlátozás még egy ideig biztosan fennmarad.

A hosszú távú megoldást egy új kút fúrása jelentené

A megoldást a helyzetre rövid távon az jelenti, hogy a DRV Zrt. regionális tározója és a helyi tározók közötti összeköttetést szivattyús rendszerré alakítják át. A csaknem egymillió forintos beszerzést elindították, a szivattyút akár már pár héten belül be is szerelhetik. Gondot okoz az is, hogy az acélcsövek több szakaszon elöregedtek, gyakoriak a szivárgások, így ezeket is ki szeretnék cserélni.

Tervezik egy új karsztkút fúrását is. Amennyiben ez eléri a 300 liter/perces kapacitást, hosszú távon is rendezhetné a problémát, amely rendszeresen jelentkezik a környéken. Elkészült már egy jelentés, amely azt is tartalmazza, hogy hol érdemes fúrni, azonban ez egy komolyabb – 15-20 millió forintos – beruházás lenne, amihez először az anyagi feltételeket kell megteremteni.