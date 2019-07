A voksolás felénél úgy látszik, akár a végső győzelemre is esélyes a harkányi gyógyfürdő

Az Év fürdője verseny már pörög, idén kilenc baranyai fürdőre lehet szavazni augusztus végéig .

Lassan félidejénél tart az ötödik alkalommal meghirdetett Az Év Fürdője verseny, amelyben kétszáz hazai fürdőre – Baranyából kilencre – lehet szavazni a néhánymedencés fürdőktől a több tucat medencével rendelkező kumplexumokig.

A szervezők közlése szerint, a mostani adatok alapján felborulni látszik a papírforma: a korábbi évekkel ellentétben ezúttal fővárosi fürdő is szerepel a legjobbak között. Az elmúlt években a baranyaiak közül a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő rendre a legjobbak között szerepelt Az Év Fürdője, az Orfű Aquapark 2016-ban pedig meg is szerezte a győzelmet A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában. A mostani állás szerint a Hertelendi Termálfürdő és a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő is a TOP 10-ben szerepel, ez utóbbi különösen előkelő pozícióban.

A verseny szabályainak értelmében az előző év győztesei – a Mórahalmi Gyógyfürdő, az orosházi és a Tiszavasvári Strandfürdő – nem indulnak. A versenyt szervező termalfurdo.hu a tavalyi több mint 150 000 szavazó után arra számít, hogy idén is leg­alább ennyien szavaznak majd a kedvenc fürdőjükre. Hogy a verseny jelenleg pontosan hogy áll, titok övezi. A szervezők annyit azért közöltek, a verseny idén is igen izgalmasan alakul. Annyit megtudtunk, hogy idén a harkányi fürdő igen előkelő helyen áll, és arra is esélyes, hogy a végső győzelmet is megszerezze Az Év Fürdője kategóriában. Azért hátradőlni még nem szabad, hiszen az előző évek tapasztalatai alapján a szavazatok döntő többsége a nyár második felében érkezett, így a verseny még teljesen nyílt.

Bár a fürdők egymással versenyeznek, a szavazás célja mégis az, hogy a magyar fürdőkre irányítsa a figyelmet. A baranyai fürdőkre, a harkányira, a siklósira, a mohácsira, a sellyeire, a szigetvárira, a hertelendire, az orfűi aquaparkra, a pécsi Hullámfürdőre és a Pollack Strandra az azevfurdoje.hu/megye/baranya hírporálon augusztus végéig lehet szavazni. A voksolók között wellnesshétvégéket, fürdőbelépőket és egyéb értékes nyereményeket sorsolnak ki.