A volt rektor is kiáll az iskola mellett

– Valakik nem gondolták végig, hogy gyerekek, köztük különösen nehéz sorsú gyerekek sorsával játszanak – írta az abaligeti iskola kapcsán Facebook-oldalán Cziglányi Zsolt kozármislenyi plébános, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolának korábbi rektora. Mint írta, a fenntartók nem gondoltak bele, milyen károkat okoznak ezzel Abaligetnek, az érintett családoknak, az egyháznak.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az abaligeti Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános iskolát a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a Pécsi Tankerületi Központnak adná át, pedig korábban az iskola fenntartásáért bejelentkezett a zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend. Az abaligeti iskola 15 évvel ezelőtt a megszűnés szélén állt, akkor mentő­övet dobott nekik a hittudományi főiskola. Az intézmény virágzásnak indult, egyre több szülő látta úgy, hogy jó helyre kerülnek gyermekeik. Abaligetről, a környékről és Pécsről, Kozármislenyből is járnak ide.

– Az iskola olyan gyerekeknek is ad lehetőséget, akiknek Pécsen nem lenne helyük, elvesznének a rendszerben. Itt integrálódnak. Bízom abban, hogy fent is belátják, erre az iskolára nagy szükség van – mondta Bátor-Hős Katalin, akinek két gyermeke jár az iskolába.

Az abaligeti iskoláért, hogy katolikus maradjon, aláírásgyűjtésbe kezdtek a szülők, és online aláírásgyűjtést is elindítottak, amit eddig 3162-en írtak alá, ebből 330 abaligeti. A településen a tavaly őszi önkormányzati választáson 550 fő választópolgár választhatott.

Közben a Szülői Munkaközösség állásfoglalás kért az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Úgy tudjuk, választ is kaptak, amiben azt írták, hogy a főiskola szenátusa megváltoztatja korábbi döntését és átadhatja a fenntartói jogot a premontreieknek.

Kerestük a Hittudományi Főiskola rektorát, hogy megtudjuk, miért döntöttek a pécsi tankerület mellett, ám cikkünk megjelenésééig választ nem kaptunk kérdésünkre.

Asztmás gyerekek is járnak a speciális intézménybe

Idén szeptemberben nyolcvan diákja lett az abaligeti általános iskolának, ezzel több évtizedes csúcsot állítottak be. Nyolc súlyos allergiában, asztmában szenvedő gyermekük is van, akik iskolai foglalkozás keretében az abaligeti barlangba járnak a tüneteiket csökkentő barlangterápiára.

– Most belekerült egy kavics ebbe a gyönyörű gépezetbe, ami remélhetőleg csak egy kis időre akasztja meg a fogaskereket – így összegezte röviden a kialakult helyzetet lapunknak Horváth Péter Brúnó, a Szülői Munkaközösség elnöke, aki reméli, Udvardy György veszprémi érsek közbenjárásával a főiskolai szenátusa megváltoztatja döntését és marad a keresztény oktatás az iskolában.