A Winter Fest idén sem maradhat el

– A zenészeket az elmaradó koncertek miatt még csak-csak igyekeznek kárpótolni, de a koncertszervezők nem kapnak egyáltalán semmiféle segítséget – tudtuk meg Trubics Zorántól, aki a legendás hazai rocksztárokat évente legalább egy tucatnyi alkalommal elhozza Pécsre.

– Hogy mi most a helyzet? Korábban nyár végéig hat-nyolc rendezvényen túl voltam, most egyet sikerült összehozni, a Bagossy Brothers siklósi koncertjét tudtam kizárólag megrendezni. Elmaradt például a Bródy János-koncert és Vujity Tvrtko Túl minden határon című előadóestje, mindkettőt át kellett rakni jövőre. Igen, Tvrtko hazajön a tengerentúlról 2021 tavaszán egy hónapra, s ekkor a pécsi előadását is megtartja.

Kiderült, hogy elmaradt egy Neoton-koncert is Pécsváradon, velük remélhetőleg a Winter Fest of Pécsen találkozhat majd a közönség december 30-án. Trubics Zorán 2020 végén a szokásos december 30-i Neoton-bulin túl öt-hatnapos fesztivált tervez, egyetlen helyszínen, vagy a POTE aulában, vagy az Expo Centerben. Ahol balkán nap is lesz, magyar előadókkal, várható újabb Bagossy Brothers fellépés vonósokkal, unplugged változatban és a csomagban szerepel Máté Péter-emlékest, Falusi Mariann és Sárik Péter közös jazzműsora, valamint körvonalazódik egy karácsonyi ABBA-show és egy Tóth Vera – Tóth Gabi-koncert is.

Majd hozzáteszi: – Azt viszont látni kell, hogy a járvány idején a hagyományos koncertre járó közönségnek legalább a fele távol marad a rendezvényektől, s nekünk is alkalmazkodni kell az elvárásokhoz. Így most úgy tűnik, hogy ötszáz fős ültetett koncertekre kell készülni.