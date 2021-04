A zöldebbé váló közterületek segíthetnek a városi légszennyezettség csökkentésében

Száz fát ültettek el pénteken a Ledinán. Az akciót a TreeMission Klíma- és Környezetvédő Innovációs Egyesület szervezte a „Zöld sziget a város szívében” elnevezésű mozgalmuk keretében, amelynek célja a közterületek zöldebbé tétele.

Ezt ne hagyja ki! Áder János: erkölcstelen és elfogadhatatlan politikai hasznot remélni a járványhelyzetben (videó)

Munkájukat a Biokom Nkf.-t is segítette a megfelelő növényfajták kiválasztásával, a talaj előkészítésével, valamint fák szállításával és telepítésével. Ahogy a városüzemeltetési társaság közleményéből megtudtuk, a légszennyezettség Pécsen is komoly gondokat okoz, télen sokszor alakult ki szmog a megyeszékhelyen. A cél ezeknek a negatív folyamatoknak a megakadályozása, amelyet az is segít, ha minél több fát ültetünk.

Jól példázza ezt, hogy a pénteki akció során kialakult kiserdő pár év múlva nemcsak jelentős mennyiségű szén-dioxidtól szabadítja meg a légkört, hanem közben évente 6000 liter éltető oxigént termel a környezetében, ami számítások szerint 1100 ember napi oxigénszükségletét biztosítja.

Persze nemcsak a Ledinán, hanem a megyeszékhely többi részén is ültettek fát a tavaszi időszakban a Biokom szakemberei. Ahogy a társaság lapunknak küldött listájából kiderül, szinte nincs olyan városrész, amely kimaradt volna a fásítási programból. A legtöbb fát – egészen pontosan 33-at – a Rókus domb és a Bálicsi út környékére telepítettek, de a nagyárpádi Fő tér is szinte ugyanennyi fával gazdagodott. Zöldebb lett még többek között a Péchy Blanka tér, a Teleki Blanka játszótér és a Lahti utca is.