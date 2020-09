Ábel János: „kettős az identitásom, magyar vagyok és dunai sváb”

Ábel János a napokban töltötte be 80. évét, de a múlt év végéig az egyik legaktívabb német nemzetiségi vezető volt a megyében.

– Igaz, hogy csak 15 évesen tanult meg rendesen magyarul beszélni?

– És németül is. Sváb keverék nyelven nőttem fel és szerb iskolába jártam egy Újvidék melletti bácskai faluban, mely születésemkor még magyar volt, kisiskolásként viszont már szerb. Szóval az irodalmi magyart és németet csak Magyarországra áttelepítésemkor tanultam meg.

– Áttelepítésekor?

– Nem mindennapi módon alakult a családunk sorsa a II. világháborút követően. A nagyszüleimmel elvittek lágerbe a partizánok, a bátyám koncentrációs táborba került, anyámat Ukrajnába málenkij robotra irányították, apám pedig német katonaként nem mert hazajönni a háború után. Csak tíz évvel később Mohácson egyesült újra a család, engem pedig a Nemzetközi Vöröskereszt hozott át.

– És innen egyenes a pályája német nyelvterületen?

– Hatvan évvel ezelőtt tilos volt Magyarországon németül beszélni, szóval nem volt egyszerű német tanárként boldogulni, főként, ha az identitást is bevitte az ember az oktatásba.

– Hogy kezdődött a felnőttek közötti német közösségi munkája?

– Már az 50-es évek végén tanítóképzősként jártuk kultúrműsorokkal a német ajkú falvakat. De a tudatos munka Komlón kezdődött, ahol 1984-ben Német Klubot alapítottam. 1992-től pedig Komló a Stuttgart melletti Neckartenzlingennel testvérvárosi kapcsolatot alakított ki, s évtizedeken át irányítottam a diákcsereprogramot. Majd idővel létrehoztuk Komlón a német nemzetiségi önkormányzatot, melynek 21 éven át voltam az elnöke.

– Mire a legbüszkébb a német kultúra terjesztésében?

– Arra, hogy miközben az évek során drasztikusan csökkent a városban a diákok száma, a németül tanulóké mégsem lett kevesebb, ma két általánosban és egy gimnáziumban mintegy hatszáz gyerek tanul németül, s már négy óvodában is van ilyen oktatás. No és a Német Klub is töretlenül népszerű, több mint 35 esztendeje.

– Hogy kapcsol ki egy német nemzetiségi?

– Én leginkább kertészkedem, van szőlőm, gyümölcsösöm, és a dédunokáim okoznak sok örömöt napjaimban.

Négy dédunoka veszi körül

Ábel János 1940. augusztus 20-án született az Újvidék melletti Borócon. Dunacsében nőtt fel, német-magyar tanítóképzőt végzett Pécsett. Tanított Gödrén, Tormáson iskolavezető volt, dolgozott a magyarszéki tsz-ben. 1983-tól a Komló-kenderföldi általános iskolába tanított 2004-es nyugdíjazásáig. Vezette itt a Német Klubot és a német nemzetiségi önkormányzatnak is az elnöke volt. Felesége Zerényi Ágnes Ida könyvelőként ment nyugdíjba. Két fiuk József (59) mérnök, László (55) villanyszerelő, négy unokájuk és négy dédunokájuk van. Közel ötven éve élnek Magyarszéken.