Abroncsból készít szobrot Baráth Gábor

Az ismert, többször díjazott busóálarc-készítő négy éve gumiabroncsokból is alkot, látványos, egyedi szobrokat készít. Baráth Gábort a legújabb munkáiról kérdeztük.

– Honnan jött az ötlet, hogy gumiabroncsból készítsen szobrot?

– Az alkotás mindig is közel állt hozzám, hiszen tizenkét éves korom óta busóálarcokat faragok. Tavaly nagy megtiszteltetés ért, ugyanis a Népművészet Ifjú Mestere állami kitüntetésben részesültem. Pár évvel ezelőtt részt vettem az „50 tehetséges magyar fiatal” mentorprogramban. A pályázati anyagomban szerepelt, hogy nemcsak busóálarcokat szeretnék készíteni, hanem olyan alkotásokat is, amelyek közterületeken tekinthetőek meg. Pontosan akkor még nem tudtam, hogy milyen anyaggal szeretnék dolgozni, persze első gondolatra evidens volt, hogy fával foglalkozzak, azonban több szobrász is elkezdett fahulladékból alkotni, ezért mégsem ezt választottam. Az interneten akadtam rá a gumiszobrászatra, annak nyomán kezdtem el ezt a munkát, immár négy éve.

– Mi volt az első alkotása?

– Az első egy malac volt. Mohácson akkor épült a vágóhíd, és a kivitelező cég, a Market Építő Zrt. megbízott, hogy készítsek valamit ennek alkalmából. A cég vezérigazgatója szívesen támogatja a modern képzőművészetet, például azzal, hogy a nagyobb beruházásoknál felkér egy képzőművészt, az alkotást pedig ajándékba adja a megbízójának. A malacot végül az építtető cég megtartotta a saját irodaházában.

– Mennyi gumiszobra készült ez idáig?

– Közel tizenöt. Többek között az Apolló gumigyárnak is készítettem egy felálló ormányú elefántot, az indiai vállalat gyöngyöshalászi telephelyének megépítésére. Egy másik érdekes megbízás az a ló volt, amelyet egy hajdúböszörményi bácsinak készítettem. A férfi családja a 70. szülinapjára szeretett volna valami különlegeset ajándékozni és mivel a bácsinak gumis műhelye van, régen pedig lovakkal is foglalkozott, adta magát az ötlet. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia tavalyi átadójára a focicsapat címerét készítettem el, de Budapesten a Dagály Fürdőnél is áll egy gumicápa.

– A busómaszkok vagy a gumiszobrok állnak önhöz közelebb?

– Mohácson születtem, busó hagyományokat ápolóként nevelkedtem, így a busóálarcokat készítem a legszívesebben. Novembertől egészen a busójárásig ez köti le az időmet, nyáron pedig most már a gumik.