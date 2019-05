Ádáz harc megy az utasokért a két taxitársaság között

A két legnagyobb pécsi taxistársaság, a Volán Taxi és a Euro900 Taxi között árháború alakult ki, aminek a legnagyobb nyertese az utas.

Mint Hires László, az Euro900 taxisa lapunknak elmondta, két évvel ezelőtt majdnem a megszűnés fenyegette társaságukat, ugyanis jobb kereseti lehetőséget ígérve folyamatosan elszipkázta embereiket a Volán Taxi.

Ekkor az Euro900 Taxi felújította a kapcsolatait a budapesti Főtaxival, akik marketingben, szakmai konzultációval segítik őket.

– Kisebb védettséget élvezünk a pesti vezetők kapcsolatai révén. Folyamatosan fejlődünk, hívásszámunk emelkedett. A tarifáink hasonlóak a Budapesti Közlekedési Központ által megállapított tarifához, azzal a plusszal, hogy két kilométeren belül 900 forintért visszük el az utasainkat. Ám az utóbbi időben a Volán Taxi csökkentette árait. Ebbe az adok-kapokba mi nem szeretnénk belemenni – tette hozzá.

Véleménye szerint mindenki jobban járna, ha Budapesthez hasonlóan bevezetné a pécsi önkormányzat a hatósági árat, mert akkor kiszámíthatóbb lenne az utazóközönség számára a taxizás.

– Olyan tarifa nem létezik, hogy 2 kilométerig 900 forintért utaztatom az utast. Véleményünk szerint ez szabálytalan. Nem lehet úgy utast szállítani, hogy beül, megyek két kilométert, és átkapcsolom a taxamétert – közölte Kovács József, a Volán Taxi ügyvezetője. – Nem ezt írja elő a 2016-os kormányrendelet. Az országban nincs még egy ilyen árszabás, amit Pécsett a Euro900 Taxi használ. Ezért hatósághoz fordulunk, hogy foglaljon állást az ügyben.

Az árcsökkenésre lépniük kellett, ha nem akartak további utasokat veszíteni. Sok fiatal átpártolt tőlük, emiatt indították akciójukat. Így egy árban taxiznak az Euro900-zal, tette hozzá. Hogy meddig tart a verseny nem tudja, de ha kell két évig is ezen az áron mennek. Azt is megtudtuk, hogy a taxikban a taxaméter és az online pénztárgép két különálló eszköz, nincsenek összekötve. A taxaméter méri a viteldíjat, és ezt üti be a taxis a pénztárgépbe.

Kaotikus állapotok a Konzumnál

Jelenleg Pécsen közel háromszáz taxis járja az utakat. A Volán Taxinak 140 munkatársa, míg a Euro900 Taxinak 60-70 van, a többi szabadúszó vagy más kisebb társasághoz tartoznak. A pécsi önkormányzat több taxisdrosztot jelölt ki a városban – a Király utcában, a Centrum parkolóban – ám a legfelkapottabb a Széchenyi tér átalakítása után a Konzum előtti állomás lett. Nem meglepő, hiszen ez a legfrekventáltabb hely a városban, és főleg bulinapokon (szerda, hétvége) rengeteg fiatal érkezik a belvárosba. Elvileg ezen a droszton öt taxi várakozhatna, ám az elmúlt időszakban egyre kaotikusabb állapotok uralkodnak itt. Volt olyan nap, hogy nemcsak két sávot foglaltak el, hanem az Irgalmasok utcáján, vagyis a sétálóutca kövezetén is álltak egymás után felsorakozva a kocsik. Korábban írtunk róla, hogy a közterület-felügyelők többször is megbüntették a renitens taxisokat, így egy időre konszolidálódott itt a helyzet, ám mostanra minden visszatért a régi állapotokhoz.