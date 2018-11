Adókedvezmények jönnek Pécsen, bővítik a térfigyelő kamerarendszert

Eltelt egy hónap, csütörtökön ismét ülést tart az önkormányzat képviselő-testülete. A városatyák előtt – egyelőre – húsz téma előterjesztés hever, köztük a jövő évi adókoncepcióról és a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló dokumentum is.

Az elmúlt években a csökkenő adómértékek ellenére folyamatosan emelkednek az adóbevételek Pécsen, elsősorban az Adóügyi Osztály ellenőrzéseinek köszönhetően. A jövő évi adókoncepció a tervek szerint néhány ponton módosul.

Jó hír az egyedülálló nyugdíjasok számára, hogy a lakás hasznos alapterületétől függetlenül 50 százalékos kedvezmény illeti majd meg őket az építményadóból, amennyiben havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. (Eltörlik az eddigi négyzetméterkorlátot, így nem csupán a lakás 100 négyzetméteréig vehető igénybe a kedvezmény.)

Szintén fontos változás lesz az iparűzési adónál. Január elsejétől ugyanis lehetővé válik, hogy az önkormányzatok beruházási adóelőnyről alkossanak rendeletet. Ez azt jelenti, hogy Pécsen a már működő és a városba újonnan betelepülő vállalkozások beruházási adókedvezményt vehetnek igénybe – méghozzá a projekt során létrejövő új munkahelyek, illetve az új technológiát bevezető vállalkozások esetében a városra osztandó adóalap növekedése esetén.

Az ülés egy másik fontos témájában a meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítéséről döntenek a képviselők. Jelenleg 64 kamera vigyáz a közbiztonság Pécs különböző városrészeiben, ám egy tavaly elkészült tervnek köszönhetően a kétszeresére növekedhet a kamerák száma. 136 millió forintos kormányzati támogatás révén ugyanis újabb 65 eszközt telepíthetnek a kevésbé lefedett területekre.

A keleti városrészbe 17, Kertvárosba 18, a belvárosba 14, míg Uránvárosba 16 darab kamerát helyeznek el, főleg villanyoszlopokon, forgalomirányító lámpákon, bár néhány műszert épületekre szerelnek fel.

Keleten a Komlói út mentén, az attól nyugatra található társasházi és kertes családi házas övezetbe, de a keletre elterülő boltok és kocsmák környékére is felszerelik őket, de jut Szabolcsfaluba és a Budai vámhoz is. Kertvárosban főleg a kereszteződésekbe, iskolák környékére telepítenek kamerákat, míg a belvárosban az Alkotmány utca–Kodály Zoltán út–Barbakán tér–Szent István tér vonalán és a Hungária út–Kórház tér–Rákóczi út szakaszon, de a Citrom utcába, a Perczel M. és a Munkácsy M. utcákba is szerelnek eszközöket. A városrész keleti része sem marad ki, a Farkas I. és a Lánc utca is kap kamerákat a lakosság kérése nyomán, főként a garázda cselekmények visszaszorítása érdekében.

A közgyűlésen – egyebek mellett – döntés születhet a déli ipari park további fejlesztéséről és újabb üzemcsarnokok építéséről is.

