Adományokat várnak: kerüljön eggyel több konzerv, csoki a kosárba

Idén is szervez nagyszabású élelmiszergyűjtő akciót a Vöröskereszt – megyeszerte egyes hipermarketekben december 7-én és 8-án várják az adományokat, melyeket aztán rászoruló családok közt osztanak szét, még karácsony előtt.

Hagyományaihoz híven idén is megszervezi kétnapos élelmiszergyűjtő akcióját az ország legnagyobb humanitárius szervezete, a Magyar Vöröskereszt: Baranyában Pécsett, Komlón, Siklóson, Mohácson és Szigetváron egyes hipermarketekben, kihelyezett standokon várják az adományokat december 7-én és 8-án. A Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei arra kérik a vásárlókat, hogy gondoljanak a rászoruló családokra, és ezeken a napokon tegyenek be eggyel több konzervet, csokoládét, tartós élelmiszert a kosarukba, melyet a szervezet segítségével átnyújthatnak a szükséget szenvedőknek.

Mint azt Udvaros Renátától, a Vöröskereszt baranyai szervezetének vezetőjétől megtudtuk, a tavalyi hasonló megmozdulás során a megyében 4175 kilogramm élelmiszer gyűlt össze 146 önkéntes segítségével, akik 501 munkaórát fektettek az adományok gyűjtésébe. Az élelmiszerekből, játékokból, higiénés termékekből összesen 800 család részesült. – A nagylelkű adományokat igyekeztünk a megye egész területén igény szerint az ünnepek előtt, karácsonyi rendezvények keretében szétosztani – tette hozzá.

Udvaros Renáta kiemelte, a MikulásGyár Európa egyik legnagyobb és legismertebb karitatív akciója, melynek kiemelt stratégiai partnere a Magyar Vöröskereszt. A budapesti gyűjtőpontokra beérkezett adományokból a Baranya Megyei Szervezet is részesül majd.

A segíteni vágyók csatlakozhatnak a gyűjtéshez a Magyar Posta segítségével is, ha cipősdobozt állítanak össze, ingyen feladhatják a MikulásGyár címére – a csomag a legközelebbi megyei Vöröskereszthez érkezik meg. A csomagok személyesen is bevihetők Pécsett, a szervezet Dobó István utca 89. szám alatti irodájába, ezen kívül a területi irodákban Komlón, Szigetváron, Sellyén és Mohácson is várják a felajánlott adományokat.

Az óvodásokat is bevonják

November 19-én megkezdte idei karácsonyi programját a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete: a Pécsi Tudományegyetem Európai Hulladékcsökkentési Hetéhez kapcsolódva jó állapotú játékokat és érvényes szavatossági idejű édességeket vártak. A Pécsi Zöld Óvodák november 30-án rendeznek gyűjtést: a szülők és a gyerekek közösen állítják össze az ajándékokkal teli cipősdobozokat, melyek megunt, de még használható játékokat tartalmaznak. Ez az akció segít abban, hogy a kicsik társadalmi felelősségvállalása kialakuljon, hisz a program segítségével megérzik, hogy szükség van a figyelmességükre, mellyel örömet tudnak szerezni.

