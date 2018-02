Afrikából érkezett, hogy hazavigye a legújabb műtéti technikákat

Milyen született afrikai orvosnak lenni? Hogy él, mennyit keres, milyenek a kilátásai – erről kérdeztük Michel Tohadi Ahoka kongói orvost, aki Malawiban dolgozik és most a PTE klinikáján készül arra, hogy a 16 millió lakosú ország második szakvizsgázott fül-orr-gégésze legyen.

– Mennyire nehéz orvossá válni Afrikában?

– Gyerekkoromban két nagy álmom volt, hogy pilóta, vagy orvos legyek. Az utóbbi valósult meg, de hosszú volt idáig az út. Kongó második legnagyobb városában, Lubumbashi egyetemén tanultam, de azt tudni kell, nálunk nem elég az akarat, a tudás és a szorgalom, igen sokan azért nem tudnak lediplomázni, mert helyi szinten nagyon drága a tandíj.

– Kongóiként miért Malawiban lesz szakorvos, ahol mindenféle tekintetben rosszabbak a körülmények?

– Kezdjük ott, hogy nálunk hat év az egyetem, aztán jön két év gyakorlat, és hat évvel később lehet csak szakvizsgázni, de azt is pályázat útján, így igen kevesen specializálódnak. Malawiban például az egész országban egyetlen idegsebész, és egy fül-orr-gégész van, szájsebész pedig egyáltalán nincs. Én általános orvosként kerestem Afrikában a számomra legjobb lehetőséget, egy barátom Malawiba hívott, ahol jó feltételekkel dolgozhattam. A fül-orr-gégészetbe pedig már medikusként beleszerettem, tudtam, hogy számomra ez a jövő.

– Anyagiakban mit jelentenek a jó feltételek?

– Kongóban 700–800 dollárt, Malawiban, a Magyarországnál másfélszer népesebb országban, ahol a terület harmadát a Nyasza-tó foglalja el, 400–500 dollár az általános orvos csúcskeresete, ha a mindenféle veszélyességi kiegészítőket is hozzáveszem. Az egyházi működtetésű kórházakban egy kicsivel jobban fizetnek.

– Egy fül-orr-gégész van most az egész országban. Mi történik, ha valahol nehéz műtétet kell végezni?

– A szakorvos ingázik a három legnagyobb város kórházai között. A súlyos betegek jó részét pedig Indiába viszik műtétre, vagy Dél-Afrikába.

– Honnan szereznek a beavatkozásokhoz megfelelő műszereket?

– Több külföldi fül-orr-gégész orvoscsoport is eltöltött nálunk hónapokat, és bemutatták a legújabb műtéti technikákat, aztán ott hagyták az eszközöket. Így most műszerünk többféle is van, éppen csak nincs senki, aki használni is tudná. Azért jöttem Pécsre, mert innen két orvosdelegáció is járt nálunk a közelmúltban, s itt igyekszem elsajátítani az új megoldásokat.

– Itt van fél éve a városban. Mi tetszik és mi nem a hazai viszonyokhoz képest?

– Óriási különbség, hogy itt kiépített úthálózat van, gyönyörű épületekkel, ami Afri­kára egyáltalán nem jellemző. Az infrastruktúrában évszázadnyi hátrányban vagyunk. Tetszik továbbá, hogy az emberek nagyon kedvesek, segítőkészek. Az itteni hideggel viszont egyáltalán nem tudok megbarátkozni.

A legidősebb

Michel Tohadi Ahoka 1979-ben született Kanangában. Ott is nőtt fel és járt általános, továbbá középiskolába. Édesapja üzletember, édesanyját kiskorában elvesztette. Négy testvére közül ő a legidősebb, édesapja újranősült, így három féltestvére is van. Az University Lubumbashin diplomázott általános orvosként 2007-ben, 2014-től dolgozik Malawi második legnagyobb városában, Blantyre-ban, a Queen’s Elisabeth Hospitalban. Hazatérve márciusban fog fül-orr-gégészként szakvizsgázni. Közvetlenül a pécsi út előtt nősült meg, 2017 szeptemberében, gyermeke még nincs.