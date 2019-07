Aggódnak a motorosok a halálos baleset után

Az elmúlt hétvégén halálos baleset történt az 58-as úton, Siklós és Túrony között a Tenkes Csárdánál, melyben egy motoros vesztette életét. A tragédia ráirányította a figyelmet a veszélyes útszakaszra: változás szükséges az érintett részen.

Az Éjszakai Rajzás nevet viselő Facebook-közösség a június 29-én történt tragédiát követően hétfőn kereste meg a Siklósi Rendőrkapitányságot, amelyben egyeztetést kértek a Siklós és Túrony közötti útszakaszról. A Tenkes Csárda előtt történt baleset kapcsán – amelyben egy 32 éves férfi életét vesztette – felhívták a figyelmet arra, hogy motoros társuk nem hajtott a megengedett sebességnél gyorsabban, egy álló autóba ütközött bele, amely be szeretett volna kanyarodni a csárdához.

Az emelkedő úton a domb tetejénél, a csárda előtt a záróvonal szaggatottá válik, az oda behajtás és az onnan balra (Pécs felé) történő kihajtás kanyarodó sáv hiányában életveszélyes, hiszen beláthatatlan a Siklós felől közlekedők számára. Figyelembe véve még azt, hogy a gyorsítósáv épp a domb tetején ér véget a Siklós felől érkezők számára, kimondható, hogy itt 90 km/h-s sebességnél lassabban szinte egy jármű sem közlekedik.

Az Éjszakai Rajzás csapata úgy véli, most érkezett el az a pont, hogy nemcsak beszélni, hanem tenni is kell azért, hogy még több baleset ne következzen be. A lapunkat tájékoztató motoros közösség még nem bocsátkozik részletekbe az egyeztetésekről, illetve a javaslatukról, azt azonban elárulták, mindenki egyetértett abban, hogy a jelenlegi állapoton változtatni kell.

A változtatások, javaslatok kidolgozásában partner Siklósi Rendőrkapitányság vezetője kedden már találkozott is a motorosokkal.

– Az egyeztetést megelőzően a rendőrség helyszíni bejárást tartott, majd a találkozón átbeszélték a lehetséges megoldásokat, ahol minkét fél részéről egybehangzó javaslat fogalmazódott meg. Ennek folytatásaként a rendőrség és a közút kezelője csütörtökön közös helyszínbejárást fog tartani, majd ezt követően kidolgozzák az adott útszakaszra vonatkozó javaslatokat – tudtuk meg a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.