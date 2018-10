Aggódnak a pecások, megszűnnek a papíralapú okmányok

A papíralapú horgászigazolványt jövő évtől felváltó Magyar Horgászkártya szeptember 1-je óta már igényelhető – többen attól tartanak, nem érkezik meg időben az okmány. A regisztrációtól a postázásig az átfutási idő nagyjából két hónap, a tapasztalat szerint.

Mint ismeretes, jövő évtől a papíralapú horgászigazolványt felváltja a Magyar Horgászkártya. A plasztikkártya szeptember 1-je óta már igényelhető – a lapunkat felkereső horgászok attól tartanak, hogy hiába adták be időben a kérelmüket és fizették ki az öt évig érvényes okmányért a 2200 forintot, azt a rendszer túlterheltsége miatt nem kapják meg januárig.

A kártyát online is lehet igényelni, akinek azonban nincs internet-hozzáférése, vagy kevésbé ért a számítógéphez, a regisztrációs pontként megjelölt horgászegyesületeknél – Baranyában is több helyen – személyesen is intézheti az ügyet. A kérelmezés mindössze 10–15 percet vesz igénybe, ám a regisztrációt végzők azt javasolják, érdemes mihamarabb megkezdeni a kártya kiváltását, mert annak kézhezvételéig az átfutási idő legalább két hónap.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az igényléshez szükséges a személyi igazolvány, a lakcím- illetve az adókártya, ezek nélkül nem indítható el a regisztráció.

A tervek szerint a horgászkártya bevezetésével a papír­alapú okmányokat – mint például állami horgászjegy, területi jegyek – fokozatosan ki fogják vonni a forgalomból.

Egyszerűbbé válik az adminisztráció

A személyi igazolvány méretű, QR-kóddal ellátott Magyar Horgászkártya azonosításra és horgászjegy vásárlásra is alkalmas, miközben megteremti annak a lehetőségét, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség naprakész nyilvántartásokat készítsen – cél az adminisztráció egyszerűsítése. Az adatokat felhő alapú rendszereken fogják tárolni, ezzel pontos nyilvántartást vezetve a horgászok számáról, tagsági adatairól. A horgászkártya első lépésben a személyi, majd az egyesületi nyilvántartást támogatja. A fogási napló azonban marad a régiben, továbbra is papíralapon – azt egyelőre nem váltja ki a horgászkártya, nem vezetik még be a digitális fogási naplót.