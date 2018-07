Aggódva nézi a szülő, ha fesztiválra megy a gyerek

Hasznos tanácsokat adtak a fesztiválozóknak.

Az egyik mobilszolgáltató felkérésére a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány négy generáció képviselőit kérdezte meg arról, hogy milyen bulizási szokásaik voltak és vannak, illetve hogy mit gondolnak a biztonságos fesztiválozásról. A felmérésből kiderült, hogy bár egyre fiatalabb korban kezdik a gyerekek a bulizást, alapvetően biztonságban érzik magukat, amikor elmennek otthonról. Tízből nyolc szülő viszont aggódva engedi gyermekét fesztiválra.

Az alapítvány hasznos tippeket mutat be, amellyel elkerülhető, hogy 24 órán keresztül a körmünket rágjuk az aggodalomtól. Fontos például, hogy mindig legalább ketten, hárman induljanak útra, így a barátok tudnak egymásra vigyázni. Odaérkezéskor térképezzék fel a területet, hogy hol vannak a segítségkérő pontok. Mindig legyen feltöltve a mobiltelefon, a fontosabb számokat pedig tegyék a gyorshívóba. Beszéljék meg a szülőkkel, hogy bizonyos időközönként, vagy naponta egy megbeszélt időpontban jelentkeznek, hogy a szülők tudják, minden rendben van. A fiataloknak azt is tanácsolták, hogy ne hagyják őrizetlenül az italjaikat, ha mégis, akkor azt inkább öntsék ki és sok vizet is fogyasszanak. Érezzék jól magukat, örökítsék meg a pillanatokat, de élvezzék a társaságot, vagyis ne a mobiljukkal bulizzanak.

A fiatalok azt gondolják, hogy szüleikhez képest valóban máshogyan vágnak bele az éjszakába, de alapvetően csak a külsőségek változtak – ők ma is úgy buliznak, mint ahogy a szüleik tették azt 10-20 évvel ezelőtt.

A ma harmincas, negyvenes korosztály a mostani bulik, fesztiválok hangulatát szabadabbnak és ezzel veszélyesebbnek látja, ahol sokkal tágabbak a határok, az erkölcsi értékek lazábbak.