Ahol magasabban van az útpadka, ott a kis eső is gondot okoz

A nyári nagy esőzések után több helyen is hordalékossá váltak a baranyai mellékutak, amelyekről lapunk is beszámolt. Van azonban olyan útszakasz, ahol rendszeresen a kis eső is kárt okoz, ugyanis az útpadka magasabban van, mint az út.

Olvasónk hívta fel a figyelmet az Egerágtól Szőkéd végéig tartó balesetveszélyes útszakaszra, itt ugyanis gyakorlatilag minden esőzés után ellepi az utat a hordalék. Mint mondta, az út mellett lévő csapadékvíz-elvezető árok partja magasabban van, mint az út, ebből adódóan pedig csapadékot sem tudja elvezetni. A domboldal hordaléka az útpadkát mossa, ami folyamatosan lazítja a talajt. Ráadásul maga az út is keskeny, két autó csak úgy tud elhaladni egymás mellett, hogy mindkettő lehúzódik, ami nem mindig sikerül. Az úton gyakran járnak gyalogosan, kerékpárral és a buszok is használják az útszakaszt.

– Nagy esőzésekkor olyan érzése van az embernek, mintha két patak között autózna

– panaszolta olvasónk.

Bunyevácz Mátyás, Szőkéd polgármestere elmondta, az út a Magyar Közút Zrt. kezelésében áll. Az esőzések utáni állapotokat mindig jelentik a közútke­zelőnek, akik reszelékkel töltik fel az útpadka alámosott részeit, amelyet a következő eső újra az útra hord. Ezt a közmunkások szokták eltakarítani az útról. Jó néhány rugótörést, durr­defektet okozott már az útszakasz állapota, baleset azonban még nem történt. A polgármester úgy véli, ezt azért nem kellene megvárni. Ahhoz, hogy a víz be tudjon folyni az árokba, szerinte le kellene az egészet gréderezni. Néhány hete egy petíciót is készítettek, melyet nem csak a szőkédiek, hanem az átaiak közül is sokan aláírtak.

A közútkezelő cég kérdésünkre azt válaszolta, hogy az érintett Áta bekötőút Egerág és Szőkéd közötti szakaszát szerepeltetik javaslati listájukon, a felújítás tervezése és a munkavégzés a szükséges forrás biztosításával indulhat meg. Addig is folyamatosan, a meglévő forrás erejéig a biztonságos közlekedéshez szükséges üzemeltetési és fenntartási munkákat illetékes mérnökségük elvégzi.