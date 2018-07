Ahol másként szól a harang, nő a fa és lobog a néplélek

Mi az, amiből az országban Baranyában épült meg az első és az eddigi létesítmények fele a megyében található? Nos, német nemzetiségi tanösvényből. Az arány egyébként ennél is jobb lesz, mert augusztusban Mecseknádasdon is átadnak egyet.

Nagy céljaink vannak, az elkövetkező nyolc–tíz esztendőben évente három német nemzetiségi tanösvényt szeretnénk létrehozni – összegzett lapunknak Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. Ami eddig sikerült, az a kezdeményezésünkre a Németországi Szövetségi Belügyminisztérium támogatásával épülhetett meg.

A négy működő tanösvényből az első kettőt két éve Sombereken és Pilisszentivánon, idén pedig a Komárom megyei Tarjánban és a baranyai Fekeden nyitották meg. Mindegyiknek megvan a maga specialitása és az a terv, hogy hosszú távon egy országos hálózat jöjjön létre. Annál is inkább, mert a legutóbbi népszámláláskor közel 200 ezren vallották magukat hazánkban német nemzetiséginek, nagyobb csoportokban négyszáz településen szétszórva.

Az a cél, hogy jelentős helyi hozzájárulással, civil szervezetek több generációs társadalmi munkájával valósuljon meg mindenütt olyan bázis, ahol az országban másutt fel nem lelhető különleges értékek kapnak kiemelt szerepet. Pár száz méteres több állomásos ösvényekről van szó, melyeket iskolai osztályok, kirándulócsoportok járhatnak végig. Vezető füzet is készült hozzá, valamint internetes tájékoztató.

Sombereken és Pilisszentivánon 2016. május 28-án egy napon adták át az első két magyarországi német nemzetiségi tanösvényt – tudtuk meg Berek Zoltánné Katalintól, a Sombereki Német Önkormányzat elnökétől. Hozzánk 2,5 millió forint támogatás érkezett, a többit magunk tettük hozzá, valamint rengeteg közös munkát. Az ötletelésben a pécsi Német Pedagógiai Központtól és a Koch Valéria Iskolától is hatalmas segítséget kaptunk. A soknemzetiségű, sokszínű falu látható itt, mert él nálunk szerb, székely, felvidéki, magyar és sváb család is, békében, egyetértésben. Itt egyébként a harang is másként szól, ha férfit vagy hölgyet gyászolunk, s másként zúg, ha vihart jelez, ami ki is próbálható a tanösvényen, kis öntött harangokon. Érdemes volt ezt megcsinálni, mert az elmúlt két évben rengeteg látogatónk volt az ország minden pontjáról.

Fekeden az idén júniusban adták át a tanösvényt, és Tillmann Péter polgármestertől megtudtuk, a fa jegyében halad a mintegy nyolcszáz méteres út. A nyolc állomáson az itt élők történelme, hagyományai, kultúrája elevenedik meg. A nyolcadik állomás például a hársfa, melynél a Márton-napi búcsú idején elástak mindig egy üveg bort, most pedig jellegzetes fekedi ajándékokat lehet itt felkutatni. Mecseknádasdon jön a következő, a tervek szerint augusztusban nyílik meg a tanösvény, ahol a „néplélek” lesz a vezérszál.