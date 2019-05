Ajándékot kapott a szerencsés család

Egyre népszerűbb a 2016-ban átadott, teljesen átépített mecseki állatkert, ugyanis három évnél is rövidebb idő alatt elérték az 500 ezres látogatószámot. Ebből az alkalomból tegnap délelőtt ajándékkal fogadta a Pécsi Állatkert vezetősége a szerencsés látogatót.

Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium igazgatója elmondta, hogy a felújítást követően rengetegen megfordultak náluk, ha népességszámot néznének, akkor a látogatószámot tekintve ez lenne hazánk második legnagyobb városa. Ezen felül hozzátette, hogy a ez nap azért is különleges, mivel a félmilliomodik vendéget köszönthetik a Pécsi Állatkertben, akik Pest megyéből érkeztek.

A szerencsés Hegymegi-Barakonyi Bálint és családja, nagyobbik lányuk úszóversenyére érkezett a városba, és úgy gondolták, ha már itt járnak, meglátogatják az állatkertet is.

Őri László, Pécs alpolgármestere oklevelet nyújtott át a gyerekeknek, majd visszaemlékezett, hogy két évvel ezelőtt köszöntötték a 250 ezredik látogatót, akik Nyíregyházáról érkeztek. Most pedig, ebben az ünnepi pillanatban egy Érdről idelátogató családot üdvözölhettek. Továbbá kiemelte, ha csak az elmúlt három év sikereit nézzük, akkor túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a város fejlesztései közül az egyik legsikeresebbnek mondható a Pécsi Állatkert felújítása, amely nagy turisztikai vonzerőt eredményezett. Ezt a tényt az is igazolja, hogy nem csak a megyéből, hanem az ország számos pontjáról is érkeznek ide érdeklődők. A magas látogatószám azt is alátámasztja, hogy a pécsiek már nagyon várták az állatkert felújítását, így a beruházás hiánypótló volt az itt élők számára.