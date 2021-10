Akár fél millió forint is lehet a jogosítvány megszerzése

A jogosítvány ma már alapnak számít az emberek életében. Olykor a munkához is megkövetelik a meglétét, az a probléma ezzel, hogy az ára igencsak megemelkedett.

– Nehéz az élet jogsi nélkül, főleg, ha az embernek gyereke van. Ezért is kezdtem bele a megszerzésébe, de nem gondoltam volna, hogy hónapok elteltével is még mindig ugyanott fogok tartani – nyilatkozott lapunknak Vidáné Polyik Klaudia, akinek bosszús hangulatát az váltotta ki, hogy a minap nem sikerült a KRESZ-vizsgája. – Én jelenleg kilencvenezer forintnál járok, félek, hogy ez a mutatvány még többe lesz nekem. Az sem segít a helyzeten és pluszköltségeket eredményez, hogy ha nincs meg a vizsga, 15 óra után már nem lehet befizetni a következőt. Ebben az esetben másnap újra be kell kocsizni, buszozni csak emiatt.

Zlatics Anina gimnazista tapasztalatai a vizsgák terén pozitívabbak, azonban az árakon ő is elcsodálkozott.

– Körülbelül 5 hónapba telt a jogsi megszerzése nekem, szerencsére mindenhol sikerült elsőre átmennem. Manapság eléggé drágák a vezetések, két éve, amikor a bátyám csinálta a jogsit, akkor még jóval olcsóbb volt, talán fele ennyibe is került. Nekem, ha jól számoltam, a végére kis híján eléri a félmilliót.

A drágulást az is eredményezhette, hogy a 2020. évi 139. rendelet alapján bővült a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek köre. 2021 májusától ugyanis már nehezebb, 4,25 tonnás járművek is vezethetőek B kategóriás jogosítvánnyal. Ebbe beletartoznak az alternatív hajtású autók, valamit a mentőautók esetén a 4,25 tonnásak is.

Megkérdeztük Málik Lászlót, a Sziget autósiskola oktatóját, hogy mit gondol a mai helyzetről, és hogy érezhetően drágább-e a jogosítvány az előző évekhez képes.

– Az elméleti oktatás árak jellemzően nem emelkedtek, ugyan más iskolák nevében nyilatkozni nem tudok. Nyilván ha az elmúlt öt évet nézzük, akkor valamilyen szintű emelkedést mutatnak ezek is. Ha a mi autósiskolánkat vesszük alapul, akkor nálunk egy gyakorlati óra 5500 forintba kerül, ami az elmúlt évekhez képes nagyjából 1500 forint változást jelent.